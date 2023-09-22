Надя Дорофєєва у Відні стала жертвою нахабних шахраїв: "Такого я ще не бачила"

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва у Відні стала жертвою нахабних шахраїв.

У своєму Instagram артистка поділилася, що певна Вікторія Орлова замовила її виступ. Організаторка зазначила, що вони влаштовують благодійний концерт та перекажуть частину коштів на благодійність. Надя Дорофєєва погодилася та зробила знижку у 20% на свій виступ. Однак, коли знаменитість приїхала на майданчик, де мав відбутися концерт, була просто приголомшена. Організатори не виконали жодних зобов'язань. Виявилося, що на локації не було навіть мікрофонів.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"16 вересня ми всією командою прилетіли до Відня, приїхали на саундчек. Виявилося, що в нас не виконаний технічний райдер. У мене за 15 років концертної діяльності траплялося різне, але такого, щоб не було елементарно ані техніки, ані стійок, ані мікрофонів, більшості кабелів для підключення звуку, я ще не бачила. Замість технічної підтримки на сцені був 17-річний хлопець, який сказав, що майже немає в цьому досвіду. Ми відмовилися виступати, бо це технічно було просто неможливо", - обурилася співачка.

Дорофєєва повністю скасувала свій виступ у Відні. Тим часом організаторка Вікторія виплатила повну суму гонорару, адже концерт зірвався саме з їхньої вини. Та виявилося, що організація, яка відповідала за виступ Дорофєєвої, не повертала кошти за квитки та заявляла, що співачка заспіває згодом.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Цілий тиждень вони не повертали людям кошти і обіцяли перенос концерту, хоча ми одразу сказали, що жодних переносів і співпраці з такою компанією не буде. Наша команда намагалася зв'язатися з ГО "Мрія" одразу після їхніх заяв про перенесення. З нами не виходили на зв'язок, а потім почали телефонувати нам з незнайомих номерів та шантажувати, що будуть говорити людям, що ми їх кинули. З цією організацією ми не мали жодної комунікації при плануванні концерту. Тепер організатори починають публічно звинувачувати мене і команду у скасуванні виступу, прикриваючись тим, що вони волонтери і все це взагалі була некомерційна діяльність. Це не є правдою. На афіші було вказано, що 50% коштів від їхнього прибутку піде на благодійність. Тобто це був комерційний концерт із частковою благодійною складовою", - прокоментувала Надя.

Дорофєєва різко звернулася до організаторів концерту та заявила, що не треба прикриватися благодійністю. Також артистка порадила брати на себе відповідальність за зірваний концерт.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Звертаюсь до організаторів. Любі, прикриватись волонтерською діяльністю задля публічного шантажу – це дуже низько. Моя команда виконала обов'язки перед вами, а ви перед моєю командою – ні. Ви організатори концерту і саме ви несете відповідальність за проведення заходу перед людьми, які купили квитки. Не перекладайте цю відповідальність", - обурилася Надя.

Співачка також додала, що найбільше їй соромно перед фанами, які не знали про скасування та прийшли на концерт. Дорофєєвій прикро, що через стрес та виснаження вона навіть не змогла вийти до прихильників.

"Єдине, про що я шкодую, що люди, які не побачили моє відео про скасування концерту – приїхали на нього. А я через розбірки зі звуком, організатором та від стресу перенервувала і не вийшла до тих людей, хто прийшов, хоча б обійнятися. От через це мені дуже шкода", - додала Надя.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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