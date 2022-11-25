Надя Дорофєєва у жартівливій формі показала, як почуваються українці без світла та води

Фани оцінили жарт співачки.
Виконавиця Надя Дорофєєва влучно передала настрій українців під час повного блекауту в країні, а також при відсутності води та нормального мобільного зв'язку.
Навіть у такий непростий час співачка намагається підіймати настрій своїм фанам та тішити їх контентом. Так у новому дописі в Instagram Надя пожартувала про те, який настрій в українців, коли вже другий день немає жодних ресурсів. Артистка додала своє фото, на якому намагається широко усміхатися на камеру, таким чином Надя показала, що попри все ми тримаємося і намагаємося радіти життю.
"Муд (настрій - прим. ред.) українців, коли: два дні не мились, 56 годин без світла, інтернет не ловить", - додала іронічний підпис Дорофєєва.
Жарт співачки також оцінили її шанувальники, які у коментарях додали, що навіть повний блекаут не змусить їх перестати вірити в нашу перемогу.
- Без води і світла ми, а немита все одно росія!
- Люблю українців за те, що завжди находять позитив і тримаються разом!
- Краще так, аніж жити на росії!
- Українці - це нація сильних та незламних людей!
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відповіла, чи спілкується українською мовою у повсякденному житті.
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