Надя Дорофєєва у зворушливому кліпі показала, у якому стані на початку війни залишила свій дім

Виконавиця і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва потішила прихильників новинкою. Зокрема, артистка зняла зворушливий кліп на українськомовну пісню "У твоїй душі".

Нова відеоробота Наді насичена емоціями. Так, співачка показала кадри зі свого будинку. Зокрема, Дорофєєва поділилася, у якому стані залишила свій будинок 24 лютого, коли тікала від війни. На відео видно, що Надя поспіхом збиралася.

Кадри з кліпу Наді Дорофєєвої

Окрім того, у новому кліпі, який зірка присвятила українцям, що втратили свої домівки, виконавиця показала кадри руїн, що є символом знищених окупантами осель.

"Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті. За сім місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім – і це лише в містах і селах, що не окуповані ворогом. Я мрію, щоб кожен мав змогу повернутися у свій дім!" – зазначила Надя.

Кадри з кліпу Наді Дорофєєвої

Загалом, своїм кліпом співачка закликає всіх небайдужих допомагати українцям, які втратили свої домівки. Надя пропонує робити благодійні внески до фондів, які відновлюють зруйновані оселі.

"Давайте накриємо спільним плащем всіх, хто потребує допомоги, і зігріємо серця тих, хто постраждав", - додала Надя.

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