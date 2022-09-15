Надя Дорофєєва в архівному відео показала себе кумедним 12-річним дівчиськом з косичками

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва анонсувала свій новий українськомовний альбом, який побачить світ вже 16 вересня.
Надя Дорофєєва випустили щемливий анонс свого нового українського альбому під назвою "Сенси".
Платівка побачить світ вже 16 вересня. У відео, яким Дорофєєва поділилася в Instagram, присутні архівні кадри з її дитинства. Свіжий альбом виконавиці буде сповнений її переживаннями та спогадами про рідний Крим, звідки Надя родом.
"Мене наповнюють люди. Сенси, що вони несуть. Місця, запахи, міста. Дуже важливі слова і тривоги", - говорить у ролику Дорофєєва.
Слова зірки супроводжують архівні записи, де Надя постає зовсім маленькою. Зокрема, фани почують, як на записі представляють юну співачку, 12-річну Надю, яка навчається у школі номер 3 у місті Сімферополь і яка представить пісню, яку присвятила своєму рідному краю – сонячному півострову.
Також у відео лунає й запитання до Дорофєєвої з одного з нещодавніх інтерв'ю де її запитали, чи готова вона до нових стосунків після розриву з Володимиром Дантесом і вона відповідає: "Так, готова".
Фани артистки у коментарях зізналися, що цей ролик їх дуже розчулив: "На моменті, де казали про сонячний півострів, аж серце йокнуло", "дуже цікаво почути твої сенси", "У цьому альбомі буде дуже багато сенсу… Чекаємо".
Не оминув увагою пост Дорофєєвої й її новий бойфренд Міша Кацурін, який написав під постом: "Найулюбленіша співачка" і супроводив коментар смайлом у вигляді серця.
Читайте також: