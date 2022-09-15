Надя Дорофєєва в архівному відео показала себе кумедним 12-річним дівчиськом з косичками

Надя Дорофєєва випустили щемливий анонс свого нового українського альбому під назвою "Сенси".

Платівка побачить світ вже 16 вересня. У відео, яким Дорофєєва поділилася в Instagram, присутні архівні кадри з її дитинства. Свіжий альбом виконавиці буде сповнений її переживаннями та спогадами про рідний Крим, звідки Надя родом.

"Мене наповнюють люди. Сенси, що вони несуть. Місця, запахи, міста. Дуже важливі слова і тривоги", - говорить у ролику Дорофєєва.

Слова зірки супроводжують архівні записи, де Надя постає зовсім маленькою. Зокрема, фани почують, як на записі представляють юну співачку, 12-річну Надю, яка навчається у школі номер 3 у місті Сімферополь і яка представить пісню, яку присвятила своєму рідному краю – сонячному півострову.

Також у відео лунає й запитання до Дорофєєвої з одного з нещодавніх інтерв'ю де її запитали, чи готова вона до нових стосунків після розриву з Володимиром Дантесом і вона відповідає: "Так, готова".

Фани артистки у коментарях зізналися, що цей ролик їх дуже розчулив: "На моменті, де казали про сонячний півострів, аж серце йокнуло", "дуже цікаво почути твої сенси", "У цьому альбомі буде дуже багато сенсу… Чекаємо".

Не оминув увагою пост Дорофєєвої й її новий бойфренд Міша Кацурін, який написав під постом: "Найулюбленіша співачка" і супроводив коментар смайлом у вигляді серця.

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