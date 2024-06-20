Надя Дорофєєва в екстраміні показала пристрасть на відео з відомим танцівником

Українська співачка Надя Дорофєєва потішила прихильників першою піснею з майбутнього повноформатного альбому, прем'єра якого відбудеться вже цієї осені.

Новий танцювальний трек артистки отримав назву "Хартбіт". Текст виконавиця створювала разом зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Як поділилася Надя Дорофєєва, композиція наповнена її відвертими емоціями. У пісні співачка продемонструвала свої роздуми про "хлопців-нарцисів", яких турбують лише власні почуття.

Надя Дорофєєва

"У цій пісні є така особливість – вона мені не набридає, скільки б разів я її не слухала: демо, зведення, постійно вмикаю в автівці. Якщо в моїх попередніх піснях було дуже багато особистого, то "Хартбіт" – це скоріше мої роздуми про хлопців-нарцисів, які настільки "у собі", що не помічають нічого навколо і не піклуються про почуття інших", – поділилася співачка.

Знімання кліпу Наді Дорофєєвої

Окрім того, Надя Дорофєєва вже представила кліп на пісню. Режисеркою відео стала українська кліпмейкерка Таню Муіньо, яка відома своєю співпрацею з багатьма світовими знаменитостями.

Сюжет кліпу побудований на танці. Зокрема, Надя Дорофєєва в доволі пікантному вбранні показала пристрасть з відомим британським танцівником та манекенником Семюелем Ділксом.

Знімання кліпу Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, нещодавно співак Антон Савлєпов потішив новим запальним треком. Виконавець випустив пісню, яка отримала назву "Розстебни".

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