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Надя Дорофєєва в образі зухвалої школярки посвітила стрункими ніжками

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1214
Час на прочитання
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Надя Дорофєєва в образі зухвалої школярки посвітила стрункими ніжками

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка готується до нових концертів.

Співачка Надя Дорофєєва привернула увагу шанувальників новим стильним образом.

Знаменитість на фото в Instagram показалася у зухвалому аутфіті, який своїми поєднаннями нагадав образ школярки. Дорофєєва потанцювала у кадрі в білій вкороченій сорочці та чорній мініспідниці.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Особливої родзинки образі додали білі панчохи та темні окуляри. Відвертий лук Наді підкреслив її довгі ніжки та струнку талію.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У підписі до світлин співачка поділилася з шанувальниками, що вже скоро планує ще декілька концертів в Україні, на які й запросила фанів. Зокрема під час виступів глядачі почують новий хіт Дорофєєвої.

"Їду презентувати "Кохаю, але не зовсім" наживо! Чекаю вас", - написала співачка.

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Дата публікації
Перегляди
1214
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