Надя Дорофєєва в образі зухвалої школярки посвітила стрункими ніжками

Артистка готується до нових концертів.
Співачка Надя Дорофєєва привернула увагу шанувальників новим стильним образом.
Знаменитість на фото в Instagram показалася у зухвалому аутфіті, який своїми поєднаннями нагадав образ школярки. Дорофєєва потанцювала у кадрі в білій вкороченій сорочці та чорній мініспідниці.
Особливої родзинки образі додали білі панчохи та темні окуляри. Відвертий лук Наді підкреслив її довгі ніжки та струнку талію.
У підписі до світлин співачка поділилася з шанувальниками, що вже скоро планує ще декілька концертів в Україні, на які й запросила фанів. Зокрема під час виступів глядачі почують новий хіт Дорофєєвої.
"Їду презентувати "Кохаю, але не зовсім" наживо! Чекаю вас", - написала співачка.
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