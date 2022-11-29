Надя Дорофєєва розповіла, чи почують фани її російськомовні хіти українською

Артистка вже переклала одну зі своїх пісень.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, чи планує вона ще перекладати свої російськомовні пісні українською.

Під час війни деякі зірки українського шоубізнесу вирішили переспівати свої хіти рідною мовою. У репертуарі Дорофєєвої також вже є одна пісня, яку вона переклала з російської - raznotsvetnaya.

Втім, співачка розповіла сайту ТСН.ua, що інші пісні зі своєї сольної кар'єри хоче залишити таким, як вони є.

"Відверто кажучи, я не хочу перекладати ці пісні. Хоча знаю, що багато хто чекав, наприклад, пісню fenomenal. Я хочу писати нову музику, робити новий якісний україномовний матеріал", - поділилася із нами Надя.

Також зірка додала, що зараз їй хочеться створювати інші пісні, з більш глибоким змістом і сенсом.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мені зараз не хочеться створювати якісь легковажні пісні. Думаю, ви звернули увагу, що мої тексти стали більш глибокими та емоційними. І наступні будуть саме такими", - зазначила Надя.

Крім того, Надя Дорофєєва розповіла, які ще трансформації зараз переживає у своїй творчості. Про це та інше читайте у повному інтерв'ю зі співачкою.

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