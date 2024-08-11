Надя Дорофєєва відповіла на звинувачення в плагіаті образу відомої співачки

Українську співачку Надю Дорофєєву, яка нещодавно потрапила до лікарні, неочікувано запідозрили в плагіаті образу відомої американської співачки Аріани Гранде.

Зокрема, йдеться про знімок артистки, де вона зображена у масці з вушками. До слова, чорно-біле фото співачка використала для обкладинки на трек "Нітрогліцерин". Користувачі звернули увагу, що в Аріани Гренде є знімок у схожому образі, який вона зробила 2016 року, і запідозрили плагіат.

Команда Наді Дорофєєвої у коментарі для "Музвар" спростувала всі звинувачення. Менеджмент зірки заявив, що дійсно певна схожість є, однак це просто співпадіння, адже співачка робить унікальний контент.

Аріана Гранде, Надя Дорофєєва

"Це дійсно співпадіння. На перший погляд, є певна схожість між цими фотографіями, яка проявляється у подібному ракурсі та чорно-білій обробці. Проте хочемо наголосити, що команда DOROFEEVA завжди працює над створенням унікального контенту, який відображає власний стиль та бачення артистки", - йдеться в повідомленні команди співачки.

Також у Наді Дорофєєвої наголосили, що останнім часом зірка у своїх образах часто використовує речі з чималими вушками, що вже стало своєрідною родзинкою. Тож, в обкладинці до треку "Нітрогліцерин" вони теж присутні.

Концерт Наді Дорофєєвої

"Тим паче, що тема вушок - є вже візитівкою сценічного образу артистки, які трансформуються з кожним періодом творчості. Так, спершу їх можна було побачити у кліпі "На самоті", згодом - під час концертних виступів, у кліпі "Хай пишуть", на афішах осіннього туру та "Палацу спорту" і тепер на обкладинці треку "Нітрогліцерин", - повідомили в команді артистки.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва нещодавно випустила новий трек "Нітрогліцерин". Разом із виходом пісні співачка поділилася своїм важливим досягненням.

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