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Надя Дорофєєва відповіла на звинувачення в плагіаті образу відомої співачки

Надя Дорофєєва відповіла на звинувачення в плагіаті образу відомої співачки

Надя Дорофєєва відповіла на звинувачення в плагіаті образу відомої співачки

Надя Дорофєєва

Користувачі запримітили схожість фото артистки зі знімком зірки Голлівуду.

Українську співачку Надю Дорофєєву, яка нещодавно потрапила до лікарні, неочікувано запідозрили в плагіаті образу відомої американської співачки Аріани Гранде.

Зокрема, йдеться про знімок артистки, де вона зображена у масці з вушками. До слова, чорно-біле фото співачка використала для обкладинки на трек "Нітрогліцерин". Користувачі звернули увагу, що в Аріани Гренде є знімок у схожому образі, який вона зробила 2016 року, і запідозрили плагіат.

Команда Наді Дорофєєвої у коментарі для "Музвар" спростувала всі звинувачення. Менеджмент зірки заявив, що дійсно певна схожість є, однак це просто співпадіння, адже співачка робить унікальний контент.

Аріана Гранде, Надя Дорофєєва / ©
Аріана Гранде, Надя Дорофєєва

"Це дійсно співпадіння. На перший погляд, є певна схожість між цими фотографіями, яка проявляється у подібному ракурсі та чорно-білій обробці. Проте хочемо наголосити, що команда DOROFEEVA завжди працює над створенням унікального контенту, який відображає власний стиль та бачення артистки", - йдеться в повідомленні команди співачки.

Також у Наді Дорофєєвої наголосили, що останнім часом зірка у своїх образах часто використовує речі з чималими вушками, що вже стало своєрідною родзинкою. Тож, в обкладинці до треку "Нітрогліцерин" вони теж присутні.

Концерт Наді Дорофєєвої / ©
Концерт Наді Дорофєєвої

"Тим паче, що тема вушок - є вже візитівкою сценічного образу артистки, які трансформуються з кожним періодом творчості. Так, спершу їх можна було побачити у кліпі "На самоті", згодом - під час концертних виступів, у кліпі "Хай пишуть", на афішах осіннього туру та "Палацу спорту" і тепер на обкладинці треку "Нітрогліцерин", - повідомили в команді артистки.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва нещодавно випустила новий трек "Нітрогліцерин". Разом із виходом пісні співачка поділилася своїм важливим досягненням.

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