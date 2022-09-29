Надя Дорофєєва відповіла, як наважилася розлучитися і закрутити новий роман

Співачка і тренерка шоу "Голос країни-12" Надя Дорофєєва прокоментувала особисте життя.

Виконавиця Надя Дорофєєва вирішила щиро поспілкуватися з прихильниками.

Зокрема, в Instagram-stories у зірки почали цікавитися подробицями особистого життя. У співачки запитали, як вона наважилася на такі кардинальні зміни в особистому житті: розлучитися зі співаком Володимиром Дантесом та закурити роман з ресторатором Мішею Кацуріним.

Надя відверто зізналась, що вона зробила найскладніше – дослухалася до внутрішнього голосу та своїх почуттів.

"Поговорила з собою відверто. Іноді – це найскладніше", - поділилася Дорофєєва з шанувальниками.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фани, своєю чергою, зазначили, що після кардинальних змін Надя стала ще більш щирою.

"Тому що по-іншому більше не могла", - відповіла артистка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше інша артистка TAYANNA теж поділилася особистим. Знаменитість розлучилася зі своїм бойфрендом та зізналась, як переживає розрив.

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