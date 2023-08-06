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Надя Дорофєєва відреагувала на трек Дантеса "Чуєш", де він нібито обізвав її "мишею"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1036
Час на прочитання
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Надя Дорофєєва відреагувала на трек Дантеса "Чуєш", де він нібито обізвав її "мишею"

Володимир Дантес, Надя Дорофєєва

Виконавиця зізналась, як відреагувала на пісню її колишнього чоловіка.

Довкола нової пісні співака Володимира Дантеса "Чуєш", яку він випустив ще в середині червня, досі не вщухають розмови.

Зокрема, чимало користувачів переконані, що трек артист присвятив саме своїй колишній дружині співачці Наді Дорофєєвой, а особливо рядки: "зараз ти як миш". Виконавиця зізналась, що повністю пісні Володимира не слухала. Однак вона прослухала дві важливі частини, які їй надіслали друзі зі словами "Наде, тут про тебе пісня вийшла".

"Пісню Вови я повністю не слухала, я слухала дві важливі частини цієї пісні. Про "миш", звичайно. Мені просто друзі скинули. Каже: "Наде, тут про тебе пісня вийшла". Прикольно", - прокоментувала Надя в ефірі "Нашого радіо".

Утім, ведучий Андрій Чорновол додав, що Володимир Дантес раніше говорив, що ніколи б не дозволив би собі щось погане сказати про колишню обраницю, тож у пісні він не обзивав Надю "мишею". Тим часом Дорофєєва наголосила, що так він сказав.

"Звичайно…Так він сказав…", - зазначила Надя.

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Дата публікації
Перегляди
1036
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