Надя Дорофєєва відверто зізналась, що комплексувала через маленький бюст

Вона вважала, що в артисток повинні бути пишні груди.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила відверто розповісти про свої комплекси.

Так, артистка знялась для листопадового випуску VOGUE Україна. В інтерв'ю відомому глянцю зірка зізналась, що коли була учасницею гурту "Время и Стекло" постійно носила мішкуватий одяг.

Все це через те, аби приховати свою худорлявість, зокрема, маленький бюст.

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"Я спеціально вдягала щось об'ємне, щоб приховати субтильний верх. Я думала, що у виконавиці попмузики повинні бути пишні груди. Увесь час соромилася. Боже, це так безглуздо!" - поділилась зірка.

Надя говорить, що лише у 28 років зрозуміла, що їй нема чого соромитися. У неї гарні груди, хоч і не великі. Артистка говорить, що треба приймати себе.

"Соромишся своєї худорлявості? Не треба! Носи модні піджаки! Подивися, як одягається Юля Пеліпас, будь яскравою і не зважай, що хтось подумає про тебе", - додала знаменитість.

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