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Надя Дорофєєва виконала останню волю загиблого українського захисника, який був її фаном

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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1646
Час на прочитання
2 хв
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Надя Дорофєєва виконала останню волю загиблого українського захисника, який був її фаном

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка взяла участь у врученні бійцю посмертно звання підполковника.

Українська співачка Надя Дорофєєва виконала останню волю свого прихильника, комбата 72-ї бригади Андрія Верхогляда.

Виконавиця взяла участь у врученні посмертно захиснику звання підполковника, йдеться у сюжеті ТСН.

За життя військовий постійно жартував, що хоче, аби ці погони йому вручила співачка Надя Дорофєєва. Командир піхотинців переказував родині, що саме під одну з її пісень йому найкраще вдається палити "русню".

За словами дружини українського захисника, вже під час повномасштабного вторгнення чоловік розповів їй про прикмету перед боєм:

"Є в нас на війні одна штука. Намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої "Горит". "Горит русня", воно під це підходило. Послухали "Горит" і бій буде класний, все буде чітко", - переказала дружина бійця його слова.

Надя Дорофєєва виконала волю українського захисника / ©
Надя Дорофєєва виконала волю українського захисника

Тож дружина героя вирішила виконати його останню волю. Андрій Верхогляд у 72-й бригаді імені чорних запорожців дослужився до командира батальйону і запам'ятався всім як надзвичайно весела людина. На 27-й день народження Андрію друзі організували привітання від співачки. Перше, чим він похвалився, це привітанням від Наді Дорофєєвої.

Тоді він вигадав і переповів друзям, як саме отримуватиме чергове військове звання: "Я вже шуткую, з пацанами жартуємо, що коли мені будуть вручати підполковника, то вона буде мені вручати підполковника", - казав тоді військовий.

Майор Верхогляд загинув у червні 2022-го, але в січні цього року йому присвоїли звання підполковника. Родина не забула бажання Андрія і вирішили, а раптом співачка погодиться вручити погони.

Надя Дорофєєва виконала волю українського захисника / ©
Надя Дорофєєва виконала волю українського захисника

Про заповіт героя Надії Дорофєєвій розповіла ТСН. І співачка одразу погодилася. Виконавиця приїхала до рідного міста Андрія Звягеля, де познайомилася з його родиною і де відбулася церемонія вручення посмертно звання підполковника бійцю.

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Дата публікації
Перегляди
1646
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