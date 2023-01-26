Надя Дорофєєва випустила емоційну пісню "Вотсап", яку для неї написав Кацурін: "Мурахи шкірою"

Українська співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників випуском нової аудіороботи.

Артистка запрем'єрила новий трек під назвою "Вотсап", який створила у співавторстві з продюсером лейблу Enko Іваном Клименком та своїм новим бойфрендом, ресторатором та музикантом Мішею Кацуріним.

Композиція вийшла доволі емоційною та одразу знайшла відгук у серцях шанувальників Наді. Ось які коментарі про музичну новинку від Дорофєєвої залишають юзери: "Мурахи шкірою ...дякую за пісню… Скільки спогадів одразу", "Ваші пісні наче пишуть про моє життя. Дякую за контент в таку важку хвилину", "Боже, яка душевна пісня, аж серце йокнуло під час прослуховування. Дуже класна пісня, новий хіт!".

Зазначимо, що це вже не перша пісня, написана Надею Дорофєєвою у тандемі з новим бойфрендом Мішею Кацуріним. Так, майже два місяці тому Надя та Міша вперше випустили спільний трек, який вийшов під назвою "Щоб не було".У ньому закохані між рядками відповіли на запитання, які найбільш хвилюють їхніх фанів стосовно розлучення Дорофєєвої з Володимиром Дантестом та Кацуріна з Дашею Кацуріною.

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