Надя Дорофєєва випустила перший українськомовний альбом "Сенси" про своє дитинство й рани минулого

Альбом "Сенси" для Наді Дорофєєвої є особливим. Оскільки це її перша повністю українськомовна платівка, а також у ній присутні багато спогадів артистки з дитинства.

"За ці пів року змінилося все: від музики й текстів до мого особистого. У піснях нового альбому я переживала досвід минулого, поверталася у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей, щоб знайти шлях до майбутнього, нові сенси. Сподіваюсь, ви теж щось згадаєте і віднайдете у цих піснях своє, важливе", - розповіла Надя.

Шляхом пошуку нових музичних сенсів для артистки стали творчі колаборації.

"Для мене це неймовірно особливий етап. Тому що, щоб написати ці пісні я звернулася до крутих авторів, це alyona alyona, це Jerry Heil, це Ваня Кліменко, який займається гуртом Kalush. Ми разом написали цей альбом. Ми поринали в спогади, в моє дитинство і згадували сенси", - зазначила Дорофєєва.

"Сенси" можна назвати альбомом-колаборацією: минулого та сьогодення, різних змістів, колаборацією з українськими музикантами та сонграйтерами.

До нього увійшли 7 треків: дует з Артемом Пивоваровим "Думи", який вже встиг стати народним хітом, кавер на "Люди як кораблі" Кузьми – на пісню одного з її найулюбленіших артистів, "різнокольорова" – українська адаптація хіта raznotsvetnaya від переможниці відкритого конкурсу Катерини Медведєвої, і ремікс на цей трек від популярного проєкту PROBASS ∆ HARDI (візитівка гурту – хіт "Доброго вечора, ми з України"), нещодавній реліз "Крапають" і дві новинки – "У твоїй душі" та "Охололо". Зв'язують історію й ще глибше занурюють в атмосферу альбому декілька "скітів".

На обкладинці — дитяче фото Наді. Воно підкреслює, що всередині слухачі знайдуть і почують дещо особисте та справжнє.

Надя Дорофєєва

Сенси, які DOROFEEVA віднайшла, працюючи над альбомом, відображаються у трьох символах: серце (кохати), вогонь (творити) і квітка (бути справжньою).

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