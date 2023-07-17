Надя Дорофєєва висловилася про хейт через весілля з Кацуріним: "Нашу історію не всі сприймають"

Українська співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна, однак знайшлися ті, хто розкритикував пару за рішення одружитися.

В Instagram-stories в артистки поцікавилися, як вона реагує на такий хейт. Дорофєєва зазначила, що далеко не всі можуть зрозуміти їхню історію кохання. Однак співачка не хоче комусь догоджати, а просто поклалася на свої почуття.

"Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і жити заради лайків. Найцінніше, що є в цьому житті – це кохання. І повірте, коли воно є – якийсь хейт цьому не завадить", - прокоментувала Надя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацунін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка також зазначила, що коли по-справжньому відкрилася для своїх прихильників, вони оцінили її щирість.

"Цікавий факт: перестаєш жити, щоб тебе хвалили, а про тебе пишуть ще більше і ставлять ще більше лайків. Парадокс", - зазначила артистка.

Нагадаємо, про те, що Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна стало відомо 13 липня. Однак це відбулося набагато раніше. Продюсер Володимир Завадюк розсекретив, коли насправді пара зіграла весілля.

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