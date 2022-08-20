Надя Дорофєєва виступила у київському метро на "Майдані Незалежності": неочікуваний дует з Позитивом та гімн України

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва не так давно повернлулася з Європи до України.

Надя Дорофєєва вже встигла виступити перед бійцями Нацгвардії, а минулого вечора дала концерт на "головному музичному майданчику" країни під час війни – у київському метро.

Дорофєєва виступила на станції "Майдан Незалежності". Для концерту співачка обрала широкі штани молочного кольору з кольоровим принтом і в чорному топі-корсеті. Минулого вечора на "сцені" станції метро "Майдан Незалежності" пролунали українськомовні треки з прийдешнього альбому Наді – першого EP українською мовою. Зокрема, й композиція "Різнокольорова", яку артистка нещодавно переклала з російської на українську.

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Окрім того, на присутніх чекав сюрприз. Під час концерту до Дорофєєвої на сцені долучився її ексколега за гуртом "Время и Стекло" Олексій Завгородній, він же Позитив. Разом вони заспівали українськомовний хіт дуету "Дим".

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла, чи підтримує зв'язок зі своєю командою з проєкту "Голос країни-12", трансляція якого на телеканалі 1+1 перервалась через початок повномасштабного вторгнення.

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