Надя Дорофєєва виступила в Києві: 2 млн грн на допомогу "Азов", виступ з Кацуріним і зіркові гості

Артистка зібрала аншлаг у столичному Stereo Plaza.
Українська співачка Надя Дорофєєва 9 грудня у Києві відіграла сольний концерт у столичному Stereo Plaza.
Послухати хіти артистки прийшло близько трьох тисяч глядачів різного віку. Серед них були і зіркові гості. Зокрема, Міша Лебіга, Лачен, співачки KOLA, Даша Майорова і продюсер проєктів "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк.
Редакція сайту ТСН.ua також відвідала довгоочікувану подію та готова поділитися подробицями шоу.
Концерт у столиці, як і всі концерти туру, мав благодійну складову. Тому в перервах між виступами проводилися аукціони із зірковими гостями. Так, за вечір Дорофєєва зібрала на потреби полку "Азов" 2 млн 460 тис грн.
Для розігріву фанів перед шоу зірки, вийшов її підопічний з "Голосу країни-13" Едгар Єнокян у складі гурту "Dobryva". Далі на сцені з'явився актор Женя Янович. Він розіграв чотири лоти за донат для потреб полку "Азов". Перед аукціоном на екрані можна було побачити відео від бійців з бригади із проханням допомогти.
За 40 хвилин після аукціону всі почали скандувати ім'я співачки. У цей момент ввімкнувся запис потужної промови Дорофєєвої про пошук сенсів. Артистка закликала всіх жити на повну.
Лише тоді запалити сцену вийшла сама Дорофєєва. Першим став її запальний хіт "Кохаю, але не зовсім". Після виконання декількох пісень співачка привіталася і щиро подякувала ЗСУ за змогу провести концерт.
На шоу досить часто Надя дала поспівати своїм фанам самостійно. Зокрема, зал в унісон виконав хіти "Крапають" і "Різнокольорова". Далі артистка розірвала треком "PSP" українською.
Після цього зі сцени пішли всі, окрім барабанщика й гітариста. Вони одягли вуха зайчиків, які можна було побачити у кліпі Дорофєєвої "На самоті". Прихильники одразу зрозуміли якою буде наступна пісня.
Неочікувано на сцені з'явився секретний гість у такому ж самому аксесуарі з вушками. Врешті, під маскою ховався друг родини Дорофєєвої і Кацуріна Антон Птушкін.
Він також провів аукціон і розіграв славнозвісні "вуха Дорофєєвої" за неймовірну суму – 2 млн грн.
Наступною співачка виконала нову пісню "Хай пишуть". Та, за словами, Дорофєєвої її улюбленою композицією залишається "Вотсап", на написання якої артистку надихнула історія дівчини в очікуванні коханого з фронту. Як і в кліпі, артистка грала на барабанах. Виступ був дуже емоційним.
Ще одним гарячим зірковим гостем став Макс Барських. Зокрема, артисти заспівали спільний хіт "Ритми". Макс в латексному костюмі продемонстрував свої гарячі танці впритул до Наді.
Наступним хітом став "Дим". Фани також очікували його виконання у дуеті з Позитивом. Однак, співак так і не з'явився.
Неочікуваною виявилася поява на сцені власника Monobank Олега Гороховського з квітами для Наді. Він заявив, що кожен, хто до опівночі 9 грудня напише у службу підтримки банку повідомлення "Я люблю Дорофєєву", отримає 100 гривень.
А далі Дорофєєва запросила виступити разом з нею свого чоловіка Мішу Кацуріна. Подружжя виконало хіт "Щоб не було" і зачарувало палкими танцями й поцілунками на сцені. Позаду пари на екрані у формі серця показували їхні спільні фото.
Знаменитість продовжила свій концерт піснею "Думи". Хіт, який вже став народним, зала співала в унісон зі співачкою.
Основна програма концерту закінчилася. Втім фани так просто не відпустили Дорофєєву, тож виконавиця ще двічі виходила заспівати на біс. Наостанок пролунали хіти "Кохаю, але не зовсім" і "Хай пишуть". На всіх у залі почало сипатися конфеті у вигляді сердечок.
Наприкінці шоу співачка традиційно разом із глядачами виконала гімн, огорнувшись прапором України. І наголосила на цінності життя, підтримці та знову подякувала всім захисникам і захисницям.
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