Надя Дорофєєва виступила в Києві: 2 млн грн на допомогу "Азов", виступ з Кацуріним і зіркові гості

Українська співачка Надя Дорофєєва 9 грудня у Києві відіграла сольний концерт у столичному Stereo Plaza.

Послухати хіти артистки прийшло близько трьох тисяч глядачів різного віку. Серед них були і зіркові гості. Зокрема, Міша Лебіга, Лачен, співачки KOLA, Даша Майорова і продюсер проєктів "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк.

Редакція сайту ТСН.ua також відвідала довгоочікувану подію та готова поділитися подробицями шоу.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Концерт у столиці, як і всі концерти туру, мав благодійну складову. Тому в перервах між виступами проводилися аукціони із зірковими гостями. Так, за вечір Дорофєєва зібрала на потреби полку "Азов" 2 млн 460 тис грн.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Для розігріву фанів перед шоу зірки, вийшов її підопічний з "Голосу країни-13" Едгар Єнокян у складі гурту "Dobryva". Далі на сцені з'явився актор Женя Янович. Він розіграв чотири лоти за донат для потреб полку "Азов". Перед аукціоном на екрані можна було побачити відео від бійців з бригади із проханням допомогти.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

За 40 хвилин після аукціону всі почали скандувати ім'я співачки. У цей момент ввімкнувся запис потужної промови Дорофєєвої про пошук сенсів. Артистка закликала всіх жити на повну.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Лише тоді запалити сцену вийшла сама Дорофєєва. Першим став її запальний хіт "Кохаю, але не зовсім". Після виконання декількох пісень співачка привіталася і щиро подякувала ЗСУ за змогу провести концерт.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

На шоу досить часто Надя дала поспівати своїм фанам самостійно. Зокрема, зал в унісон виконав хіти "Крапають" і "Різнокольорова". Далі артистка розірвала треком "PSP" українською.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Після цього зі сцени пішли всі, окрім барабанщика й гітариста. Вони одягли вуха зайчиків, які можна було побачити у кліпі Дорофєєвої "На самоті". Прихильники одразу зрозуміли якою буде наступна пісня.

Барабанщик Наді Дорофєєвої. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Неочікувано на сцені з'явився секретний гість у такому ж самому аксесуарі з вушками. Врешті, під маскою ховався друг родини Дорофєєвої і Кацуріна Антон Птушкін.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Він також провів аукціон і розіграв славнозвісні "вуха Дорофєєвої" за неймовірну суму – 2 млн грн.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Наступною співачка виконала нову пісню "Хай пишуть". Та, за словами, Дорофєєвої її улюбленою композицією залишається "Вотсап", на написання якої артистку надихнула історія дівчини в очікуванні коханого з фронту. Як і в кліпі, артистка грала на барабанах. Виступ був дуже емоційним.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Ще одним гарячим зірковим гостем став Макс Барських. Зокрема, артисти заспівали спільний хіт "Ритми". Макс в латексному костюмі продемонстрував свої гарячі танці впритул до Наді.

Надя Дорофєєва й Макс Барських. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва й Макс Барських. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва й Макс Барських. Фото: alinallvv

Наступним хітом став "Дим". Фани також очікували його виконання у дуеті з Позитивом. Однак, співак так і не з'явився.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Неочікуваною виявилася поява на сцені власника Monobank Олега Гороховського з квітами для Наді. Він заявив, що кожен, хто до опівночі 9 грудня напише у службу підтримки банку повідомлення "Я люблю Дорофєєву", отримає 100 гривень.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

А далі Дорофєєва запросила виступити разом з нею свого чоловіка Мішу Кацуріна. Подружжя виконало хіт "Щоб не було" і зачарувало палкими танцями й поцілунками на сцені. Позаду пари на екрані у формі серця показували їхні спільні фото.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Знаменитість продовжила свій концерт піснею "Думи". Хіт, який вже став народним, зала співала в унісон зі співачкою.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Основна програма концерту закінчилася. Втім фани так просто не відпустили Дорофєєву, тож виконавиця ще двічі виходила заспівати на біс. Наостанок пролунали хіти "Кохаю, але не зовсім" і "Хай пишуть". На всіх у залі почало сипатися конфеті у вигляді сердечок.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

Наприкінці шоу співачка традиційно разом із глядачами виконала гімн, огорнувшись прапором України. І наголосила на цінності життя, підтримці та знову подякувала всім захисникам і захисницям.

Надя Дорофєєва. Фото: alinallvv

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