Надя Дорофєєва вперше після госпіталізації розповіла, що з нею сталося у Єгипті

Надя Дорофєєва вперше після госпіталізації розповіла, що з нею сталося у Єгипті

Артистка показала синці на руці від крапельниць.

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше після екстреної госпіталізації у Єгипті вийшла на зв'язок з фанатами.

Артистка повідомила, що з нею сталося. За слова Наді, вона дуже сильно отруїлася. Її забрали до лікарні, де ставили крапельниці.

"Друзі! Зі мною сталося дуже сильне отруєння. Мені вже краще. Дякую, що переживали і підтримували", - звернулася до шанувальників зірка.

instagram.com/nadyadorofeeva

Як зізналася виконавиця, спочатку їй не могли поставити крапельницю п'ять разів і це попри те, що Надя дуже боїться уколів. Артистка показала синці на руці від крапельниць. Дорофєєва подякувала членам своєї команди, які весь цей час були поруч з нею у палаті в лікарні.

На щастя, зараз Дорофєєва почувається більш менш добре і вже прилетіла додому до Києва відновлювати сили.

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