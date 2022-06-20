Надя Дорофєєва вперше після розлучення засвітила свого бойфренда

У березні стало відомо, що українські артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися.

Утім, схоже, Надя довго не сумувала на самоті. Виконавиця зустріла своє щастя.

Артистка вже й встигла засвітити бойфренда в Instagram-stories. На фото обранець Наді ніжно тримає її за руку.

На світлині, яку опублікувала Дорофєєва, видно, що її коханий має татуювання. На руці обранця співачки набита гілочка листя.

Надя Дорофєєва з бойфрендом / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Більше про бойфренда Наді нічого не відомо, та й сама артистка своє особисте життя тримає в таємниці. Утім, у ЗМІ шириться інформація, що Дорофєєва закрутила роман із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Він, до речі, розлучився у той же період що й Надя з Володимиром. Тим паче у квітні їх нібито заскочили разом у Барселоні.

А Дантесу тим часом приписують роман з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

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