Надя Дорофєєва вперше після розлучення засвітила свого бойфренда

У березні стало відомо, що українські артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися.
Утім, схоже, Надя довго не сумувала на самоті. Виконавиця зустріла своє щастя.
Артистка вже й встигла засвітити бойфренда в Instagram-stories. На фото обранець Наді ніжно тримає її за руку.
На світлині, яку опублікувала Дорофєєва, видно, що її коханий має татуювання. На руці обранця співачки набита гілочка листя.
Більше про бойфренда Наді нічого не відомо, та й сама артистка своє особисте життя тримає в таємниці. Утім, у ЗМІ шириться інформація, що Дорофєєва закрутила роман із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Він, до речі, розлучився у той же період що й Надя з Володимиром. Тим паче у квітні їх нібито заскочили разом у Барселоні.
А Дантесу тим часом приписують роман з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.
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