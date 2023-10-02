Надя Дорофєєва вперше прокоментувала, чи справді вагітна від Міші Кацуріна

Тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про те, що чекає первістка від свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Останнім часом у Мережі з'явилося чимало припущень про те, чи дійсно зіркове подружжя очікує дитину. Докази вагістності співачки уважні фани намагалися навіть роздивитися на її фото. До того ж, один з відомих блогерів розповів на своєму YouTube про те, що буцімто пару бачили на прийомі у лікарні.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Щоб розставити усі крапки над "ї" Дорофєєва зняла відео, яким поділилася у своєму аккаунті в TikTok. У кадрі співачка показалася у коротенькому топі показала свій плаский живіт, без жодного натяку на цікаве положення.

До того ж, для зірки новини про можливе поповнення в їхній родині також стали несподіванкою. У відповідь Надя лише посміялася.

"Доброго раночку, як то кажуть", - написала співачка та додала емоджи, що сміється.

Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін зіграли таємне весілля влітку 2023 року після року стосунків. Ресторатор вже має двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесвумен Дашою Кацуріною, а ось для Наді їхній майбутній малюк буде першим.

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