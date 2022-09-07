Надя Дорофєєва вперше публічно розповіла про роман з Мішею Кацуріним: "Ми закохалися"

Втім, для програми ЖВЛ Надя Дорофєєва зробила виняток та вперше публічно розповіла про стосунки з Мішею Кацуріним.

Як відомо, розлучення Наді зі співаком Володимиром Дантесом приголомшило їхніх прихильників на початку війни. Хоча до того, як виявилося, йшли місяцями. Водночас обидві зірки запевняють, що змогли зберегти теплі дружні стосунки. І це попри те, що простим їхнє розставання не назвеш.

"Воно було дуже складним. Дуже. І ми спілкувалися з Вовою про це, мені здається, пів року постійно. Тому що ми поважаємо одне одного, кохаємо одне одного. І просто розуміли, що ми – друзі. От ми так довго це розуміли, і все одно ми хотіли спробувати ще. І ось це найгірше – коли тобі так комфортно з людиною, нам дуже добре жилося. Але воно вже не працює, як жінка і чоловік", - пояснила Надя.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Приголомшені фани пари були і тим, що за 1,5 місяця до розриву Надя і Вова разом відпочивали в Мексиці і мали абсолютно щасливий вигляд:

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"В цю поїздку ми їхали і вже знали, що ми так даємо начебто останній шанс. Це була супервідпустка, я в захваті від неї залишилася. Але ми вже відпочивали більше, як друзі. Ми повернулися потім і сказали одне одному, що, напевно, треба розходитися, як чоловік і жінка", - сказала Дорофєєва.

Ексклюзив від Наді Дорофєєвої: коли в неї розпочався роман Мішею Кацуріним

У Мережі одразу стали ширитися чутки, що новим обранцем Наді став друг родини, ресторатор Міша Кацурін, який так само несподівано оголосив про розлучення з дружиною Дашею.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Здогадки стали фактом, коли Надю та Мішу вперше заскочили за романтичними обіймами в Португалії:

Фото: instagram.com/mashmarket

"Я не з тих, хто любить такий піар. Він мені не подобається. Дуже багато негативу, дуже багато надуманих історій. Мені такого нарозповідали, що в мене просто… Я реально була в шоці. Неслося жахливе просто, і ми вже вирішили, знаєте, коли за тебе додумують, то люди починають злитися аж. Вони починають вигадувати історії", - сказала співачка.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Врешті, щоб припинити хвилю хейту і негативу, Надя та Міша зізналися, що тепер разом.

"Я відчувала, що несправедливо. Брехня. Неправду кажуть. І ми написали про те, що ми разом, лише через те, щоб так, вже так. Якщо ви нас один разочок десь побачите - так, так. Ми закохалися. Все дуже просто. Ми закохалися. Люди дуже багато вигадують в цій історії. Десь є правда, десь її немає. Але це моє життя", - зауважила Дорофєєва.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На противагу роману Наді і Міші, їхні колишні Даша і Вова теж скрізь бувають удвох. Тож ЗМІ вже і їм приписали роман. Своєю чергою, Дорофєєва каже, що це історія Вови і Даші, яку вона дуже поважає: "Я вважаю, що Вова сам повинен, якщо він хоче, щось розповідати", - додала артистка.

Зазначимо, що лише днями Даша Кацуріна вперше розповіла, як болісно пережила розлучення з Мішею Кацуріним, та зізналася, що Володимир Дантес її врятував. Тоді ж Даша зізналася у коханні Вові.

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