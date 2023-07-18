Надя Дорофєєва вперше зізналась, як Кацурін їй освідчився та чи змінила прізвище після весілля

Також артистка розповіла, що вона з чоловіком робила у ЦНАПі.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, вперше розповіла кумедну історію, як ресторатор Міша Кацурін освідчувався їй.

Виконавиця зізналась, що вони ще від початку стосунків розуміли, що стануть офіційно чоловіком та дружиною. А освідчився Кацурін Дорофєєвій доволі несподівано. Пара їхала скутером, і ресторатор запропонував співачці стати його дружиною. Щоправда, спочатку артистка не почула його слів.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Освідчився він мені доволі смішно. Ми їхали скутером в цей момент. Коли він освідчувався, я була у шоломі і не почула. А ми в принципі розуміли, що ми одружимося. Розуміли це від початку стосунків. Тут він каже мені знову ту саму інформацію. Психанув, зупинився, ми злізли зі скутера. Він каже: "А ти зрозуміла, що я тобі освідчився?". Я відповіла, що ні, нічого не почула. Він заново це зробив ", - розповіла Дорофєєва в ефірі "Нашого радіо".

Також артистка зізналась, чи взяла після весілля прізвище чоловіка.

"Ні, Дорофєєва. Я Дорофєєва, і це на все життя", - зазначила артистка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, нещодавно парочку разом заскочили у ЦНАПі. Тоді чимало прихильників були переконані, що Дорофєєва змінює своє прізвище. Врешті Надя підтвердила, що виписувалася з будинку, де мешкала разом з ексчоловіком Володимиром Дантесом. Оселю колишні закохані вже продали.

"Я ЦНАПі я не виходила заміж. Я виписувалася зі свого будинку, де жила з Дантесом. Ми його продали", - розповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва зізналась, як реагує на хейт через весілля з Мішею Кацуріним. Артистка наголосила, що їхню історію кохання не всі можуть зрозуміти.

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