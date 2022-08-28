Надя Дорофєєва з чималим букетом квітів показала ніжні поцілунки з Кацуріним

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва не може натішитися своїм щастям.

Виконавиця Надя Дорофєєва похизувалася ідилією, яка панує у їхніх стосунках з ресторатором, Михайлом Кацуріним.

В Instagram-stories знаменитість вирішила відповісти на запитання своїх прихильників. Фанів співачки зацікавила світлина, яку вони ще не бачили, тож вони попросили її опублікувати такий знімок.

Надя вирішила поділитися особистим – знімком зі своїм коханим, Михайлом Кацуріним. На фото Дорофєєва позує перед камерою з чималим букетом півоній. Обранець зірки тим часом її обнімав однією рукою та ніжно цілував.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна стали справжньою несподіванкою для їхніх фанів. Вперше почали ширитися чутки, що між зірками дещо більше, аніж дружба, на навесні. Згодом закохані підтвердили, що вони разом.

А тим часом колишнім Дорофєєвої та Кацуріна – Володимир Дантесу та Даші Кацуріній – також приписують роман. Вони не приховують, що проводять разом час. Утім, поки не коментують, чи є між ними щось більше, аніж просто дружба.

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