Надя Дорофєєва з чоловіком Кацуріним набила парне татуювання і похвалилася результатом

Артистка показала, що саме вони з коханим зобразили на своєму тілі.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася, що разом з чоловіком, ресторатором та музикантом Мішею Кацуріним, набила парне татуювання.

Днями виконавиця у своєму Telegram повідомила, що з коханим навідалася до одного з тату-салонів. Артистка продемонструвала, як Кацуріну набивали татуювання, а також показала ескіз. Там було зображено два невеличкі малюнки у вигляді очей, ймовірного, жіночого та чоловічого.

Міша Кацурін / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Ескізи татуювань / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Нарешті співачка похвалилася результатом. Надя Дорофєєва набила на спині тату у вигляді невеличкого ока. Виконавиця поділилася, що це татуювання має для неї особливий сенс.

"Тату з особливим і особистим сенсом для мене", - поділилася артистка.

Надя Дорофєєва / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Хоч Надя Дорофєєва й не стала вдаватися у подробиці, однак фани припустили, що вони з Мішею Кацуріним набили парні татуювання. На їхню думку, на тілі Наді красується тату в вигляді ока чоловіка і навпаки: "Я зрозуміла, вона набила його око, а він - її, щось схоже на те, що в очах завжди правда, по очах все видно".

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва представила новий трек "Нітрогліцерин". Однак користувачі звернули увагу на схожість обкладинки пісні зі знімком співачки Аріани Гранде. У команді Дорофєєвої вже відреагували на звинувачення в плагіаті.

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