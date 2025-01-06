Надя Дорофєєва з чоловіком Кацуріним замилувала відпочинком у горах наодинці: "Фантастичний досвід"

Українська співачка Надя Дорофєєва похизувалася своєю зимовою відпусткою.

У своєму фотоблогу артистка зізналася, що минулий рік вона закінчила роботою. Тож одразу після новорічного корпоративу співачка запланувала відпочинок з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Надя розсекретила, що місцем їхньої відпустки став будиночок у лісі, який знаходиться далеко від людей. На фото щасливі закохані показали, що наодинці проводили час за обіймами, приготуванням їжі та музикою.

"Рік я почала з виступу з 31-го на 1, а далі нарешті почалась моя відпустка. Ми зняли будиночок на горі в лісі, до якого добиратись треба тільки пішки – відповідно всі речі ми тягнули на собі й в гору, завчасно підготували рюкзаки і все необхідне", - поділилася співачка.

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком у горах / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитість зазначила, що хотіла повністю перезарядитися після напружених гастролей. Тому з чоловіком відклала ґаджети й занурилися у спілкування та спостерігання за природою. Як зізнається Дорофєєва, це було найкращим рішенням організувати такий діджитал детокс. І додала, що вже повертається до музичних сесій.

"Перше, що ми зробили – відклали телефони на три дні. Це фантастичний досвід – скажу одразу, адже все стало набагато яскравіше відчуватись і проживатись. Розмови, повітря, сонце, сніг, їжа, думки. Прекрасно. Зрозуміла, що буду тепер так стартувати кожну відпуску, щоб сповільнитись і прийти до нормального темпу. Ну а далі на нас чекає не менш приємне: три дні музичної сесії", - написала виконавиця.

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно ведучій Лесі Нікітюк просто під час відпустки у горах зробили пропозицію. Її нареченим став військовий Дмитро, який молодший за неї на дев'ять років.

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