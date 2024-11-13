Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надя Дорофєєва з чоловіком неочікувано зустрілася на одному з заходів з Дантесом та його дівчиною

Надя Дорофєєва з чоловіком неочікувано зустрілася на одному з заходів з Дантесом та його дівчиною

Володимир Дантес і Даша Кацуріна, Надя Дорофєєва і Міша Кацурін

Пари разом відвідали виставку картин та артоб'єктів MONATIK.

Співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним неочікувано зустрілася на одному з заходів із колишнім Володимиром Дантесом та його обраницею Дашею Кацуріною.

Мова йде про виставку картин та артоб'єктів артиста MONATIK, яка відбулася 11 листопада в Києві. Подію відвідало чимало зірок шоубізнесу. Зокрема, була там співачка Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. На подію виконавиця одягнула джинсовий костюм та футболку, тим часом її обранець – пальто, чорні штани та сіре поло.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / ©
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Виставку картин та артоб'єктів також відвідав і співак Володимир Дантесом зі своєю коханою Дашею Кацуріною. Артист одягнув чорні штани та светр, а його кохана – джинси, білу сорочку та тренч. Пара також доповнила образ однаковим елементом одягу – коричневою шапкою.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / ©
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес прожили в шлюбі від 2015 року до 2022-го. Після їхнього розриву артистка закрутила роман з Мішею Кацуріним, за якого вийшла заміж 2023 року.

Тим часом Володимир Дантес 2022 року почав зустрічатися з колишньою дружиною Кацуріна – Дашею. До слова, раніше вони приятелювали парами.

Читайте також:

Володимир Дантес потішив романтикою з коханою в Карпатах

Володимир Дантес потішив романтикою з коханою в Карпатах

Повʼязані теми:

Наступна публікація