Надя Дорофєєва з чоловіком неочікувано зустрілася на одному з заходів з Дантесом та його дівчиною

Співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним неочікувано зустрілася на одному з заходів із колишнім Володимиром Дантесом та його обраницею Дашею Кацуріною.

Мова йде про виставку картин та артоб'єктів артиста MONATIK, яка відбулася 11 листопада в Києві. Подію відвідало чимало зірок шоубізнесу. Зокрема, була там співачка Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. На подію виконавиця одягнула джинсовий костюм та футболку, тим часом її обранець – пальто, чорні штани та сіре поло.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Виставку картин та артоб'єктів також відвідав і співак Володимир Дантесом зі своєю коханою Дашею Кацуріною. Артист одягнув чорні штани та светр, а його кохана – джинси, білу сорочку та тренч. Пара також доповнила образ однаковим елементом одягу – коричневою шапкою.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес прожили в шлюбі від 2015 року до 2022-го. Після їхнього розриву артистка закрутила роман з Мішею Кацуріним, за якого вийшла заміж 2023 року.

Тим часом Володимир Дантес 2022 року почав зустрічатися з колишньою дружиною Кацуріна – Дашею. До слова, раніше вони приятелювали парами.

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