Надя Дорофєєва з Кацуріним привітали його доньку з 8-річчям і показали сюрприз для неї

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, вони підготувалися до свята його донечки Саші.

26 січня доньці Міші виповнилося 8 років. З цієї нагоди подружжя влаштувало дівчинці дитячу вечірку. На сторінці в Instagram Надя показала, як з коханим спочатку навідалася до школи, де навчається Саша. Там іменинниця мала нагоду розбити піньяту з цукерками. Довкола неї згуртувалися її однокласники та друзі.

Надя Дорофєєва показала, як минає день народження 8-річної Саші / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вже вдома на 8-річну Сашу чекало продовження сюрпризу. Як виявилося, Надя з Мішею задекорували свій дім величезною кількістю кульок. На кадрах можна також помітити спеціально облаштований танцмайданчик і приставки для ігор. До слова, на святі був присутній ведучий, який розважав дітей.

Надя Дорофєєва показала, як минає день народження 8-річної Саші / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, як минає день народження 8-річної Саші / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До того ж Дорофєєва показала, як на вечірці Саші вона бавилася з сином Кацуріна. Артистка взяла дворічного Івана на руки, а Міша у цей час ніжно цілував його.

Надя Дорофєєва показала, як минає день народження 8-річної Саші / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, як минає день народження 8-річної Саші / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, ексдружина Міші Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом також привітали 8-річну Сашу з днем народження. Вони показали, як минув їхній святковий ранок з дітьми.

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