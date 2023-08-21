Надя Дорофєєва заговорила про материнство та розсекретила, як назвала б первістка

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва неочікувано заговорила про материнство та зізналась, яке б ім'я дала первістку.

Про особисте артистка розповіла в ефірі "Нашого радіо". Ведуча Валерія Товстолєс поставила Наді чимало каверзних запитань. Серед них було таке: як би знаменитість назвала майбутнього сина – Володимир чи Михайло. Дорофєєва не обрала б жодне з цим імен, натомість у співачки є свій варіант.

"Якщо чесно, то не так і не так. Це було б ім'я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, чисто випадково зараз назвала", - пожартувала Надя.

Надя Дорофєєва

Також Товстолєс поцікавилася у Дорофєєвої, чи готова вона до материнства. Виконавиця, не замислюючись, ствердно відповіла: "Готова".

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо, що Надя Дорофєєва вийшла заміж за свого бойфренда, ресторатора Мішу Кацуріна. В артистки поки немає своїх дітей. Тим часом Міша від попереднього шлюбу з бізнесвумен Дашею Кацуріною виховує сина та доньку. Нещодавно Кацурін хизувався, як його 7-річна Саша заробляє перші гроші.

Читайте також: