Надя Дорофєєва заговорила за материнство й чи готова до народження первістка

Українська співачка Надя Дорофєєва висловилася про готовність до материнства.

Так, 34-річна виконавиця вперше за тривалий час привідкрила таємниці особистого життя. Зокрема, розповіла про майбутні плани. Дорофєєва у коментарі програмі "Ранок у великому місті" повідомила, що разом з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним вони планують поповнення у родині.

"Ми плануємо, звичайно", - розсміявшися, лаконічно відповіла Надя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін побралися влітку 2023 року. У ресторатора від попереднього шлюбу є двоє дітей. До слова, його син Іван і донька Саша доволі швидко знайшли спільну мову зі співачкою. Тож час від часу артистка у своєму фотоблогу ділиться милим контентом з дітьми обранця та як вони весело проводять час разом.

Тим часом питань про народження власних дітей співачка намагалася всіляко уникати. Однак раніше вона зазначала, що вагітності постійно перешкоджали різноманітні фактори. Зокрема, стреси під час регулярних гастролів.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва з чоловіком неочікувано зустрілися зі своїми колишніми Дантесом і Кацуріною на одному зі світських подій.

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