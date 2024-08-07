Надя Дорофєєва захопила новим мотиваційним треком і похизувалася своїм важливим досягненням

Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано запрем'єрила новий мотиваційний трек, який отримав назву "Нітрогліцерин".

Нова пісня артистки увійде до її майбутнього повноформатного альбому "Хартбіт", який побачить світ вже 26 вересня. Композицію Дорофєєва створила у співавторстві з чоловіком Мішею Кацуріним та продюсером Владиславом Лібенсоном. Треком "Нітрогліцерин" артистка закликає бути сміливішим та сильнішим, а також не боятися, попри невдачі, крокувати далі.

"Нітрогліцерин" – це потужна енергія, яка захована у наших больових точках і ранах минулого, вона робить нас сміливіше та сильніше. Моя сила – у вдячності за все, що було, прийнятті та готовності йти далі", – поділилася співачка.

Надя Дорофєєва вже й встигла випустили кліп на нову композицію, режисером якого став Микита Ванкевич. Головною героїнею відеороботи стала хореографка Марина Кущова. Вона своїм танцем продемонструвала головний концепт кліпу - мотивацію, яку кожен з нас віднаходить та втрачає по декілька разів на день. Це про найважливішу в житті іскру, яка веде головну героїню від знесиленого стану в гримерці до фінального потужного перформансу на сцені. Їй абсолютно байдуже, чи буде в неї глядач у залі, вона танцює для себе і заради себе.

До речі, Надя Дорофєєва не лише потішила новинкою, а й поділилася своїм важливим досягненням. Зірка стала амбасадоркою глобального та українського плейлистів EQUAL від Spotify. Цей проєкт був створений з метою сприяння рівності жінок в музичній індустрії та підсилення їхніх голосів.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

"Сьогодні я стала амбасадоркою проєкту EQUAL від Spotify, який підтримує та підсилює жіночі голоси в музичній індустрії по всьому світу. Я, яка від 14 років писала пісні, але тільки декілька років тому взяла на себе відповідальність робити своє авторське та цим ділитися. Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити в своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні, і тим більше підтримки я відчуваю – як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка", – прокоментувала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно гурт "Друга Ріка" долучився до створення альбому переспівів Назарія Яремчука - Re: Yaremchuk. Колектив переспівав хіт виконавця - "Запроси мене у сни".

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