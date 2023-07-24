Надя Дорофєєва захопила романтичними домашніми кадрами з Мішею Кацуріним

Пара показала, як разом готує.
Молоде подружжя - співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін - зачаровують шанувальників ідилією у своїх стосунках.
Виконавиця розтопила серце фанів ще одним милим відео з коханим. У своєму TikTok Дорофєєва показала, як вони разом з Кацуріним готують на кухні.
Ресторатор приготував для співачки пасту з морепродуктами та томатами, а вона допомагала йому зробити салат з овочами та сиром.
На затишних домашніх кадрах Дорофєєва показалася без макіяжу у сірій толстовці та з необережно зав'язаним волоссям та ніжно обіймала свого чоловіка на камеру.
Нагадаємо, у червні Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно одружилися. Нещодавно співачка вперше розповіла, як коханий їй освідчився та чи змінила вона прізвище після весілля.
Читайте також: