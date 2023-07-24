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Надя Дорофєєва захопила романтичними домашніми кадрами з Мішею Кацуріним

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1022
Час на прочитання
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Надя Дорофєєва захопила романтичними домашніми кадрами з Мішею Кацуріним

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Пара показала, як разом готує.

Молоде подружжя - співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін - зачаровують шанувальників ідилією у своїх стосунках. 

Виконавиця розтопила серце фанів ще одним милим відео з коханим. У своєму TikTok Дорофєєва показала, як вони разом з Кацуріним готують на кухні.

Ресторатор приготував для співачки пасту з морепродуктами та томатами, а вона допомагала йому зробити салат з овочами та сиром. 

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © tiktok.com/@nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: tiktok.com/@nadyadorofeeva

На затишних домашніх кадрах Дорофєєва показалася без макіяжу у сірій толстовці та з необережно зав'язаним волоссям та ніжно обіймала свого чоловіка на камеру.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © tiktok.com/@nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: tiktok.com/@nadyadorofeeva

Нагадаємо, у червні Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно одружилися. Нещодавно співачка вперше розповіла, як коханий їй освідчився та чи змінила вона прізвище після весілля.

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Дата публікації
Перегляди
1022
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