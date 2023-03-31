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Надя Дорофєєва закружляла в обіймах Міші Кацуріна на милому відео

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
786
Час на прочитання
1 хв
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Надя Дорофєєва закружляла в обіймах Міші Кацуріна на милому відео

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пара потішила фанів спільними кадрами.

Співачка Надя Дорофєєва захопила шанувальників новим відео зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним

У TikTok знаменитість поділилася новим відео. Спершу Надя з'явилася в кадрі одна та продемонструвала свій стильний образ - чорні джинси зі світшотом та білою сорочкою під низ.

Аж раптом Кацурін схопив дівчину та закружляв її у своїх обіймах. Співачка весело усміхалася та ніжно поцілувала свого коханого.  

@nadyadorofeeva @Міша Кацурін ♬ muerto gang - qubelly

"Міша забрав мене з TikTok, бувайте", - підписала кадри Дорофєєва.

У коментарях під відео шанувальники співачки зазначили, що пара має чудовий вигляд разом, і вони вже давно чекали спільний контент від них. 

  • Дуже приємно бачити вас щасливими!
  • Нарешті відео з Мішею.
  • Які ви гарні!
  • Дуже щаслива, коли бачу вас разом!

Зазначимо, нещодавно ексчоловік виконавиці Володимир Дантес публічно заступився за колишню. Співак негавтино відреагував на критику Наді від фанатки.

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Дата публікації
Перегляди
786
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