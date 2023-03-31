Надя Дорофєєва закружляла в обіймах Міші Кацуріна на милому відео

Пара потішила фанів спільними кадрами.
Співачка Надя Дорофєєва захопила шанувальників новим відео зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.
У TikTok знаменитість поділилася новим відео. Спершу Надя з'явилася в кадрі одна та продемонструвала свій стильний образ - чорні джинси зі світшотом та білою сорочкою під низ.
Аж раптом Кацурін схопив дівчину та закружляв її у своїх обіймах. Співачка весело усміхалася та ніжно поцілувала свого коханого.
@nadyadorofeeva @Міша Кацурін ♬ muerto gang - qubelly
"Міша забрав мене з TikTok, бувайте", - підписала кадри Дорофєєва.
У коментарях під відео шанувальники співачки зазначили, що пара має чудовий вигляд разом, і вони вже давно чекали спільний контент від них.
- Дуже приємно бачити вас щасливими!
- Нарешті відео з Мішею.
- Які ви гарні!
- Дуже щаслива, коли бачу вас разом!
Зазначимо, нещодавно ексчоловік виконавиці Володимир Дантес публічно заступився за колишню. Співак негавтино відреагував на критику Наді від фанатки.
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