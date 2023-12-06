Надя Дорофєєва замилувала кадрами, як із 7-річною донькою Міші Кацуріна робила б'юті процедури

Українська співачка Надя Дорофєєва замилувала кадрами з 7-річною донькою свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Зокрема, виконавиця показала, як із дівчинкою робила б'юті процедури. До слова, Надя Дорофєєва крутила маленькій Саші локони, тим часом сама дівчинка знімала це на камеру.

Донька Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А от собі виконавиця робила доглядову маску для обличчя. Судячи з того, як маленька Саша усміхалася, їй неабияк сподобалося проводити час із артисткою.

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, син Міші Кацуріна Іван теж був разом із батьком. Надя Дорофєєва показала, як її чоловік готував хлопчика до сну та після душу сушив йому волосся.

Міша Кацурін із сином / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, Міша Кацурін виховує двох дітей від попереднього шлюбу з Дашею Кацуріною – 7-річну Олександру та 2-річного Івана.

Нині Даша Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Виконавець теж знайшов спільну мову з дітьми. Нещодавно бізнесвумен показала, як Дантес катав її сина на санчатах.

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