Надя Дорофєєва замилувала кадрами, як з 8-річною донькою Кацуріна у хованки грала

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вони з чоловіком Мішею Кацуріним весело проводять час з його донькою Сашею.

Співачка у фотоблогу розповіла, що надвечір Саша попросила пограти з нею у хованки. Таке прохання виявилося дуже кумедним способом провести дозвілля. Своїм шанувальникам Надя показала їхні місця, де кожен з них переховувався по черзі. Так, її коханий заховався у ванній кімнаті, у шафі, де зберігається брудна білизна. Ресторатор замаскувався під шортами й шкарпеткою.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним грають у хованки з його донькою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним грають у хованки з його донькою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Потім Міша під час гри намагався непомітно сховатися у вітальні, проте з усіх боків будинку його було помітно завдяки дзеркалу.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним грають у хованки з його донькою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним грають у хованки з його донькою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А коли на пошуки вийшов тато з донькою, то Надя сховалася у ванній кімнаті. Але Саша легко її віднайшла, адже помітила ноги на підлозі.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним грають у хованки з його донькою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А ось маленька донька Кацуріна спритно замаскувалася під шарфами у шафі з речима. Натомість Дорофєєва наголосила на майстерності дівчинки ховатися під час гри.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним грають у хованки з його донькою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До слова, нещодавно донька Міші Кацуріна Саша святкувала своє 8-річчя. З цієї нагоди подружжя організувало справжній сюрприз для неї з купою кульок та розваг.

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