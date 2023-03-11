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Надя Дорофєєва замилувала кумедним відео з псом Патроном, який завітав на її концерт

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
437
Час на прочитання
1 хв
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Надя Дорофєєва замилувала кумедним відео з псом Патроном, який завітав на її концерт

Надя Дорофєєва і пес Патрон / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка та кумир українців встигли зробити ще й спільні фото.

Співачка Надя Дорофєєва зустрілася з чотирилапою зіркою, псом-рятівником Патроном

Знаменитості зустрілися на концерті виконавиці у Чернігові. За кулісами Дорофєєва та Патрон зробили декілька спільних фото та записали разом кумедне відео під хіт Наді "Щоб не було", яке дуже потішило фанів. Спільним контентом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

@nadyadorofeeva

Коханий прийшов на концерт

♬ Щоб не було - nadyadorofeeva

На ролику Дорофєєва танцювала з Патроном та наспівувала свій хіт. До речі, для зустрічі співачка обрала жовте худі, на якому був зображений пес-рятівник.

"Коханий прийшов до мене на концерт", - підписала кадри з Патроном артистка. 

Чотирилапий теж повеселив своєю відповіддю на допис Наді та присвятив зворушливі рядки співачці у коментарях.

"Ти була неймовірною! Від твоєї енергії нам електрику не вимикатимуть ніколи. Обожнюю", - звернувся Патрон до Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва і пес Патрон / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва і пес Патрон / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Дата публікації
Перегляди
437
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