Надя Дорофєєва замилувала кумедним відео з псом Патроном, який завітав на її концерт

Артистка та кумир українців встигли зробити ще й спільні фото.
Співачка Надя Дорофєєва зустрілася з чотирилапою зіркою, псом-рятівником Патроном.
Знаменитості зустрілися на концерті виконавиці у Чернігові. За кулісами Дорофєєва та Патрон зробили декілька спільних фото та записали разом кумедне відео під хіт Наді "Щоб не було", яке дуже потішило фанів. Спільним контентом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
@nadyadorofeeva
Коханий прийшов на концерт♬ Щоб не було - nadyadorofeeva
На ролику Дорофєєва танцювала з Патроном та наспівувала свій хіт. До речі, для зустрічі співачка обрала жовте худі, на якому був зображений пес-рятівник.
"Коханий прийшов до мене на концерт", - підписала кадри з Патроном артистка.
Чотирилапий теж повеселив своєю відповіддю на допис Наді та присвятив зворушливі рядки співачці у коментарях.
"Ти була неймовірною! Від твоєї енергії нам електрику не вимикатимуть ніколи. Обожнюю", - звернувся Патрон до Дорофєєвої.
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