Надя Дорофєєва замилувала обіймами з Мішею Кацуріним після романтичного побачення

Співачка Надя Дорофєєва показала, як провела вечір зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.

Вільний від справ час пара вирішила провести разом на романтичному побаченні у ресторані. У сторіз в Instagram виконавиця показала, як насолоджується компанією коханого за келихом червоного вина.

Не обійшлося на побаченні пари без жартів. Дорофєєва опублікувала фото шматочка сиру на тарілці та додала до нього кумедний підпис.

"Це Міша Кацурін 2022 року", - пожартувала Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пізніше співачка показала романтичну світлину з бойфрендом. Надя без мейкапу та у повсякденному вбранні позувала в обіймах коханого у ліфті.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Надя Дорофєєва поділилася відео, на якому сидить босоніж на столі та разом із Кацуріним співає під гітару їхню спільну пісню "щоб не було".

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