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Надя Дорофєєва замилувала обіймами з Мішею Кацуріним після романтичного побачення

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1513
Час на прочитання
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Надя Дорофєєва замилувала обіймами з Мішею Кацуріним після романтичного побачення

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пара провела вечір разом.

Співачка Надя Дорофєєва показала, як провела вечір зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.

Вільний від справ час пара вирішила провести разом на романтичному побаченні у ресторані. У сторіз в Instagram виконавиця показала, як насолоджується компанією коханого за келихом червоного вина. 

Не обійшлося на побаченні пари без жартів. Дорофєєва опублікувала фото шматочка сиру на тарілці та додала до нього кумедний підпис.

"Це Міша Кацурін 2022 року", - пожартувала Надя. 

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пізніше співачка показала романтичну світлину з бойфрендом. Надя без мейкапу та у повсякденному вбранні позувала в обіймах коханого у ліфті. 

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Надя Дорофєєва поділилася відео, на якому сидить босоніж на столі та разом із Кацуріним співає під гітару їхню спільну пісню "щоб не було".

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Дата публікації
Перегляди
1513
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