Надя Дорофєєва замилувала, як з чоловіком Кацуріним і його дітьми ялинку прикрасила

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як з великою родиною прикрасила свій заміський будинок до зимових свят.

Так, щоб не нудьгувати на вихідних, артистка з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним вирішили поставити величезну ялинку. І вже згодом пара з дітьми бізнесмена весело провели часи за прикрашанням новорічного деревця. Зрештою, у своєму Telegram-каналі Надя похизувалася результатом.

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає ялинку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає ялинку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

На фото можна помітити, що Міша займався найскладнішим процесом – розплутував гірлянду, а його старша донька Саша на драбині вішала інші прикраси. Тим часом Дорофєєва показала фанам, які саме іграшки у них будуть на гілочках цьогоріч. Так, у їхній колекції можна побачити не лише звичайні кулі, але й різні прикраси у формі тварин, янголів, солодощів і різноманітних різдвяних елементів.

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає ялинку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає ялинку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає ялинку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає ялинку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Також іншого вигляду вже набув обідній стіл подружжя у помешканні. Відтепер там також красуються новорічні декорації – гілочки та свічки.

"Наш ранок. Найвеселіше в прикрашанні ялинки – розплутувати гірлянду", - сміючись, поділилася виконавиця.

Надя Дорофєєва з чоловіком і дітьми прикрашає дім / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Наді Дорофєєвої Ірина Горова зізналася, як її підопічну змінив шлюб з ресторатором Кацуріним.

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