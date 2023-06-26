Надя Дорофєєва запалила під свій новий трек в обіймах Міші Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новим відео зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.

Днями артистка представила динамічний трек "Кохаю, але не зовсім", під який і потанцювала на камеру на ролику в TikTok. Дорофєєва показала, як запалює під свою нову пісню, як раптом до кімнати зайшов Кацурін та закружив усміхнену кохану у ніжних обіймах.

"Ой, а що трапилося?", - жартома підписала відео співачка.

Фани залишилися у захваті від такої "хімії" між закоханими та засипали їх коментарями: "Які ви щасливі", "Клас, запалюєте", "Як вони милі разом", "Очі сяють".

До того ж, шанувальники продовжують гадати, чи дійсно Надя та Міша одружилися. Нагадаємо, що нещодавно відомий блогер почав поширювати чутки про те, що Дорофєєва та Кацурін зіграли таємне весілля.

Читайте також: