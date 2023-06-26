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Надя Дорофєєва запалила під свій новий трек в обіймах Міші Кацуріна

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
667
Час на прочитання
1 хв
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Надя Дорофєєва запалила під свій новий трек в обіймах Міші Кацуріна

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пара весело проводить час разом.

Співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новим відео зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним

Днями артистка представила динамічний трек "Кохаю, але не зовсім", під який і потанцювала на камеру на ролику в TikTok. Дорофєєва показала, як запалює під свою нову пісню, як раптом до кімнати зайшов Кацурін та закружив усміхнену кохану у ніжних обіймах. 

"Ой, а що трапилося?", - жартома підписала відео співачка.

@nadyadorofeeva

Ой, а що трапилось?!

♬ Кохаю але не зовсім - nadyadorofeeva

Фани залишилися у захваті від такої "хімії" між закоханими та засипали їх коментарями: "Які ви щасливі", "Клас, запалюєте", "Як вони милі разом", "Очі сяють". 

До того ж, шанувальники продовжують гадати, чи дійсно Надя та Міша одружилися. Нагадаємо, що нещодавно відомий блогер почав поширювати чутки про те, що Дорофєєва та Кацурін зіграли таємне весілля.

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Дата публікації
Перегляди
667
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