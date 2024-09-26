Надя Дорофєєва заспівала зворушливу колискову і довела нею до сліз: "Пісня увібрала весь мій біль"

Українська співачка Надя Дорофєєва не припиняє наполегливо працювати і тішить прихильників новинками.

Цього разу виконавиця представила чуттєву пісню-колискову. Композиція отримала назву "Колискова 2022". Трек артистка почала створювати ще 2022 року, а завершила влітку 2024-го, після обстрілу “Охматдиту”, який сколихнув всередині емоції початку великої війни. Колискову артистка присвятила всім українським жінкам-матерям.

Кадр з нового кліпу Наді Дорофєєвої

"Вважаю зараз важливим дати від себе саме таку пісню, яка увібрала весь мій біль і рефлексію. Для мене українські мами – це найсильніші жінки всесвіту, які щодня переживають за життя своїх дітей, піклуються про них і роблять все задля того, щоб їхні діти жили добре в будь-яких умовах. У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, у нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен і гармат…", - говорить артистка.

Також Надя Дорофєєва вже представила кліп на пісню. У відео в жанрі горор глядачі ніби потрапляють у моторошний сон матері, яка рятує свою дитину від загрози – темряви, що поглинає все навколо. Прийом повторення, використаний у кліпі, прагне передати відчуття повторюваності сучасної реальності, коли здається, що ми застрягли у нескінченній петлі війни, немов у замкненому колі, з якого неможливо вирватися.

"Колискова 2022" увійшла до першого повноформатного альбому Наді Дорофєєвої, в якому вона розповіла про свої різні стани, емоції та почуття. Загалом, платівка складається з 12 треків, 11 з яких співачка створила з чоловіком Мішею Кацуріним. Всі композиції написані в різних умовах – поміж повітряними тривогами, обстрілами та блекаутами, вдома, за кордоном, на різних студіях.

"Цей альбом – моя віддушина, а написання пісень – те, що рятувало мене від нашого страшного сьогодення. Весь цей час, вперше за своє доросле життя, я по-справжньому поринула у музику, яка мене вивільнила. Тут зібрані дуже різні мої емоції, різні стани…Я дозволила собі приймати себе різною, довіряти собі, бути собою, неідеальною. Дозволила собі нарешті відкрити душу і просто говорити через свої пісні", - поділилася зірка.

Надя Дорофєєва

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва ділилася, як готується до концертних турів. Виявилося, особливо важливе місце займає фізична підготовка. Співачка говорить, що це необхідно через те, що в неї є проблеми зі здоров'ям.

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