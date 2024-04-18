Надя Дорофєєва здивувала неочікуваним дуетом і зібрала приголомшливу суму коштів на допомогу Україні

Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано заспівала в дуеті з популярним блогером Мішею Лебігою.

Ідея записати спільний трек була несподіваною. Знаменитості разом завітали на новорічний випуск шоу Жені Яновича "20:23". Один із гостей поцікавився у Міші і Наді, чи не могли б вони записати спільний фіт. Вочевидь, ідея зацікавила блогера та співачку. І от, Лебіга та Дорофєєва записали спільний фіт "А я все плакала".

Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

"Я десь наприкінці січня повернулась до цієї ідеї та почала думати, якою може бути ця пісня. Коли запитала Мішу, чи робимо, він дуже здивувався, що це був не жарт. Пісню ми писали нашим основним авторським складом. А Міша дописав свою частину вже на студії – це його імпровізація. Взагалі, все дуже легко сталося. Буває, коли пісня миттєво з'являється, на відчуттях. Ця пісня – саме така, є в неї якась магія", - поділилася Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

Своєю новою композицією блогер та артистка хотіли донести важливий меседж українцям. Зокрема, вони нагадували, що сваритися між собою через дрібниці - "не прикольно" та не має жодного сенсу.

"Коли я прийшов на студію, Надя запитала: "Про що ти хочеш сказати? Що тебе турбує?". Я сказав, що трошки втомився від того, що люди сруться між собою через якісь дрібниці. Хвилинку подумав і наговорив в мікрофон цей текст, з першого дубля", - поділився Лебіга.

Співачка та блогер вже навіть встигли випустити іронічний кліп до пісні. Відео знімав режисер Леонід Колосовський у стилі 80-х. Зокрема, у кліпі приховано чимало символів. Героїня Дорофєєвої із заплаканими очима ховає свій сум і журбу за букетом червоних троянд, герой Міші намагається достукатися до людських сердець своїм щирим стендапом.

Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

До речі, прем'єра пісні відбувалася в доволі неочікуваному варіанті. Надя та Міша запустили благодійний стрим на Twitch та навіть встановили рекорд, зібравши 57 тисяч глядачів. Під час трансляції блогер та виконавиця збирали кошти на допомогу Україні. Артистам задонатили понад 5 мільйонів гривень. Половина цих коштів піде на допомогу постраждалим після ракетного обстрілу Чернігова, а інша сума – на придбання тепловізійних дронів для військових.

Читайте також: