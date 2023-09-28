Надя Дорофєєва здивувала, який вигляд Міша Кацурін мав з білявим і довгим волоссям

Артистка показала, яким був її чоловік у 20 років.

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва потішила прихильників архівним контентом.

Щоправда, цього разу в Instagram-stories артистка опублікувала не своє фото, а чоловіка – ресторатора Міші Кацуріна. Виконавиця показала, який вигляд її коханий мав у 20 років.

До слова, на архівному фото Кацуріна просто не впізнати. Раніше він не був голомозим, а в нього було довге волосся. Ба більше, він фарбувався в білий колір. Також у Михайла був своєрідний стиль одягу. До речі, сережки у вухах він носив уже тоді.

Міша Кацурін у 20 років / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва опублікувала кадр і вирішила його жодним чином не підписувати, а лише залишила червоне сердечко. А от Кацурін зробив репост. Він прокоментував, що тоді йому було 20 років.

"20 рочків хлопчині", – прокоментував знімок Міша Кацурін.

Міша Кацурін у 20 років / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва повідомила, що стала жертвою шахраїв. За словами виконавиці, у Відні її обдурили недобросовісні організатори благодійних концертів.

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