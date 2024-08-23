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Надя Дорофєєва здійснить мрію доньки героя: якою буде прем'єра проєкту "Ближче до зірок" на ТЕТ

Надя Дорофєєва здійснить мрію доньки героя: якою буде прем'єра проєкту "Ближче до зірок" на ТЕТ

Новий сезон "Ближче до зірок"

Вже відомо дата нового сезону.

Новий сезон проєкту "Ближче до зірок" повертається на телеекрани.

Уже цієї неділі, 25 серпня о 9:00 на телеканалі ТЕТ можна буде побачити прем’єру шоу про життя знаменитостей. Його незмінні ведучі Нікіта Добринін і Наталі Солонік чекатимуть глядачів, щоб поділитися актуальними новинами, здивувати ексклюзивними інтерв’ю, і звісно ж, відкрити нові обличчя.

Новий сезон
Новий сезон "Ближче до зірок"

Від цієї неділі й щотижня країна прокидатиметься з зірковими ексклюзивами. Так, першою героїнею стане Джамала. Вона без прикрас розповість про багатодітне материнство, виступ на Олімпіаді-2024 в Парижі та осінній тур містами України, в якому вперше з початку повномасштабного вторгнення збере "своїх". Артистка завжди була відверта зі своєю аудиторією, а цієї неділі на ТЕТ стане ще ближче.

Команда програми встигла також зустрітися з хітмейкеркою Надею Дорофєєвою. Співачка долучилася до благодійного проєкту "Здійсни мрію" від 1+1 media та втілила бажання доньки загиблого героя – 11-річної Амалії. З допомогою менторки Наталії Островської дівчинка не лише познайомилася з улюбленою співачкою, а й потрапила на сцену під час її сольного концерту. Реалізація цієї мрії не залишить вас байдужими й наповнить серця теплом. Тоді як ексклюзивний репортаж з-за лаштунків спеціального випуску нового "Вечірнього Кварталу" до Дня Незалежності України додасть позитиву й зарядить настроєм на весь день.

Новий сезон
Новий сезон "Ближче до зірок"

З 25 серпня відкривайте нові сторінки життя улюблених знаменитостей з ведучими Нікітою Добриніним і Наталі Солонік. Щонеділі прокидайтеся з проєктом "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

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