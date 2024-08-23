Надя Дорофєєва здійснить мрію доньки героя: якою буде прем'єра проєкту "Ближче до зірок" на ТЕТ

Новий сезон проєкту "Ближче до зірок" повертається на телеекрани.

Уже цієї неділі, 25 серпня о 9:00 на телеканалі ТЕТ можна буде побачити прем’єру шоу про життя знаменитостей. Його незмінні ведучі Нікіта Добринін і Наталі Солонік чекатимуть глядачів, щоб поділитися актуальними новинами, здивувати ексклюзивними інтерв’ю, і звісно ж, відкрити нові обличчя.

Новий сезон "Ближче до зірок"

Від цієї неділі й щотижня країна прокидатиметься з зірковими ексклюзивами. Так, першою героїнею стане Джамала. Вона без прикрас розповість про багатодітне материнство, виступ на Олімпіаді-2024 в Парижі та осінній тур містами України, в якому вперше з початку повномасштабного вторгнення збере "своїх". Артистка завжди була відверта зі своєю аудиторією, а цієї неділі на ТЕТ стане ще ближче.

Команда програми встигла також зустрітися з хітмейкеркою Надею Дорофєєвою. Співачка долучилася до благодійного проєкту "Здійсни мрію" від 1+1 media та втілила бажання доньки загиблого героя – 11-річної Амалії. З допомогою менторки Наталії Островської дівчинка не лише познайомилася з улюбленою співачкою, а й потрапила на сцену під час її сольного концерту. Реалізація цієї мрії не залишить вас байдужими й наповнить серця теплом. Тоді як ексклюзивний репортаж з-за лаштунків спеціального випуску нового "Вечірнього Кварталу" до Дня Незалежності України додасть позитиву й зарядить настроєм на весь день.

Новий сезон "Ближче до зірок"

З 25 серпня відкривайте нові сторінки життя улюблених знаменитостей з ведучими Нікітою Добриніним і Наталі Солонік. Щонеділі прокидайтеся з проєктом "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

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