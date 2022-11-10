Надя Дорофєєва зіграє благодійні концерти, аби допомогти відновити зруйновані окупантами будинки

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва анонсувала проведення благодійних концертів.

Знаменитість на початку грудня виступить у трьох містах України: Києві, Львові та Чернівцях. Під час концерту виконавиця вперше заспіває пісні, які увійшли до її нової платівки "Сенси". Також Надя наживо презентує декілька нових треків до їхньої офіційної прем'єри.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Повномасштабна війна поділила життя кожного на до та після і змусила шукати нові мрії, нові цілі, нові сенси. Саме вони нас тримають, надихають і надають сили йти вперед – до перемоги. Я відшукала свої й втілила їх у піснях нового альбому. І запрошую кожного почути та знайти власні сенси на моїх концертах", - поділилася Надя.

Виступи Дорофєєвої мають благодійну мету. Так, зірка збиратиме кошти на відновлення зруйнованого ворогом житла. Кожен охочий зможе долучитися до благодійної місії. Надя ж своєю чергою, зробить сюрприз для тих, хто задонатить гроші. Співачка розіграє картину з кліпу "Крапають", яка була створена Надею разом з українським митцем Євгеном Лісняком.

Надя Дорофєєва

До речі, на концерті артистки Києві будуть спеціальні гості. Виконавиця на знак подяки запросить працівників енергетичної сфери, які прикладають надзусилля, аби подолати інфраструктурну кризу після ворожих обстрілів.

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