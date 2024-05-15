Надя Дорофєєва зізналась, як пережила серйозний хейт через стосунки з Кацуріним: "Важко було"

Артистка також поділилась, як зараз реагує на критику.
Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась, як пережила серйозний хейт через особисте життя.
Зокрема, артистка в інтерв'ю для Cosmopolitan поділилася, що зіткнулася з хвилею критики, коли почала зустрічатися з нинішнім чоловіком Мішею Кацуріним. Виконавиця зізнається, що читати образливі коментарі було дійсно тяжко. Особливо Дорофєєва це усвідомила, коли минув час.
"Тема хейту дуже гостра та важка для кожного українця. Коли ти стикаєшся із цим — а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, — у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою. Думаю, що зовсім скоро психологи та науковці скажуть нам, що така хвороба справді є, і дадуть їй офіційну назву. Уже минув час, я це пройшла, але тільки зараз усвідомлюю, наскільки важко було", - поділилася артистка.
Утім, хвиля хейту дала співачці зрозуміти, що її не критикуватимуть в Мережі лише в тому випадку, якщо вона сидітиме, склавши руки, і нічого не робитиме.
"Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки", - додала співачка.
Нині Надя Дорофєєва зізнається, щ майже не зустрічає хейту в бік їхньої пари. За словами виконавиці, це лише поодинокі коментарі. Однак, чимало користувачів в Мережі підтримують артистку.
"Залишилися якісь поодинокі коментарі, можна натрапити на парочку коментарів у TikTok. Зараз я все це сприймаю абсолютно нормально. А ще я дуже радію тому, яка величезна підтримка є", - зазначила артистка.
Надя Дорофєєва також додала, що критикують всіх відомих людей і всім пишуть образливі безпідставні коментарі. Під час повномасштабної війни артистка вирішила таких користувачів блокувати. За словами зірки, таким чином вони припинять писати образи і їй не потраплятимуть на очі образливі коментарі.
"Поспілкувавшись із різними людьми, я зрозуміла, що всім пишуть щось погане. Навіть найвідомішим волонтерам країни. І мені стало легше. Знаєте, яку найкориснішу пораду мені дали хлопці Лачен і Міша Лебіга? Блокувати хейтерів! Я цього раніше не робила, але зараз точно не час зважати на тупі образи та брати їх близько до серця", - додала виконавиця.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відверто розповіла про конфлікти з чоловіком Мішею Кацуріним. Співачка зізналась, як часто та чому між ними виникають непорозуміння.
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