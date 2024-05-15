Надя Дорофєєва зізналась, як пережила серйозний хейт через стосунки з Кацуріним: "Важко було"

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась, як пережила серйозний хейт через особисте життя.

Зокрема, артистка в інтерв'ю для Cosmopolitan поділилася, що зіткнулася з хвилею критики, коли почала зустрічатися з нинішнім чоловіком Мішею Кацуріним. Виконавиця зізнається, що читати образливі коментарі було дійсно тяжко. Особливо Дорофєєва це усвідомила, коли минув час.

Надя Дорофєєва / Фото: cosmo.com.ua

"Тема хейту дуже гостра та важка для кожного українця. Коли ти стикаєшся із цим — а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, — у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою. Думаю, що зовсім скоро психологи та науковці скажуть нам, що така хвороба справді є, і дадуть їй офіційну назву. Уже минув час, я це пройшла, але тільки зараз усвідомлюю, наскільки важко було", - поділилася артистка.

Утім, хвиля хейту дала співачці зрозуміти, що її не критикуватимуть в Мережі лише в тому випадку, якщо вона сидітиме, склавши руки, і нічого не робитиме.

"Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки", - додала співачка.

Надя Дорофєєва / Фото: cosmo.com.ua

Нині Надя Дорофєєва зізнається, щ майже не зустрічає хейту в бік їхньої пари. За словами виконавиці, це лише поодинокі коментарі. Однак, чимало користувачів в Мережі підтримують артистку.

"Залишилися якісь поодинокі коментарі, можна натрапити на парочку коментарів у TikTok. Зараз я все це сприймаю абсолютно нормально. А ще я дуже радію тому, яка величезна підтримка є", - зазначила артистка.

Надя Дорофєєва також додала, що критикують всіх відомих людей і всім пишуть образливі безпідставні коментарі. Під час повномасштабної війни артистка вирішила таких користувачів блокувати. За словами зірки, таким чином вони припинять писати образи і їй не потраплятимуть на очі образливі коментарі.

Надя Дорофєєва / Фото: cosmo.com.ua

"Поспілкувавшись із різними людьми, я зрозуміла, що всім пишуть щось погане. Навіть найвідомішим волонтерам країни. І мені стало легше. Знаєте, яку найкориснішу пораду мені дали хлопці Лачен і Міша Лебіга? Блокувати хейтерів! Я цього раніше не робила, але зараз точно не час зважати на тупі образи та брати їх близько до серця", - додала виконавиця.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відверто розповіла про конфлікти з чоловіком Мішею Кацуріним. Співачка зізналась, як часто та чому між ними виникають непорозуміння.

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