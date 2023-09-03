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Надя Дорофєєва зізналась, як роздавала листівки, а Юлія Саніна – співала в пабах

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Надя Дорофєєва зізналась, як роздавала листівки, а Юлія Саніна – співала в пабах

Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

Тренери поділилися відвертими історіями, коли боролися за учасника.

На сцену "Голосу країни-13" вийшов житель Харкова Гідаят Сеїдов, який займався професійно карате, однак його душа лежала до музики.

На шоу вокаліст виконав складну пісню Love In The Dark, виконавицею якої є британська співачка Адель. Гідаят настільки чуттєво та потужно заспівав трек, що всі чотири тренери розвернули свої крісла і одразу ж почали за нього боротися.

"Я буду з тобою максимально відвертим. Коли я починав грати музику, у мене були мінімальні можливості. Це підвал, холод, ти граєш у підвалі в рукавицях. Все, що я мав, це мрію у кишені та велике бажання, тому що шлях до мети – він дійсно тернистий. Я його пройшов сам, сам створюю свою музику. Шлях до мети – він непростий. Я бачу, що в тебе велике майбутнє. Я покажу тобі цей шлях. Він буде непростим, але я буду радий поділитися з тобою та відчути твій внутрішній світ", - сказав Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров / © скриншот з відео
Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Решта тренерів теж поділилися із Гідаятом своїми відвертостями. Зокрема, Іван Клименко збирав пляшки, аби заробити гроші, Юлія Саніна співала кабаре в пабах, а Надя Дорофєєва роздавала листівки.

Юлія Саніна / © скриншот з відео
Юлія Саніна / Фото: скриншот з відео

Врешті, вокаліст уважно вислухав усіх та пішов до команди Артема Пивоварова, тим самим став його першим підопічним. До речі, Гідаят, виявляється, мріяв заспівати зі співаком на одній сцені. Пивоваров втілив це в життя. Вокалісти разом виконали трек Артема "Дежавю".

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Дата публікації
Перегляди
210
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