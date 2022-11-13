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Надя Дорофєєва зізналася, чи спілкується українською мовою в повсякденному житті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Надя Дорофєєва зізналася, чи спілкується українською мовою в повсякденному житті

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка відповіла на питання фанів.

Тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва розповіла, чи спілкується українською мовою у повсякденному житті, адже сторінки у Мережі зірка від початку повномасштабної війни веде рідною мовою.

У сторіз в Instagram зірка вирішила відповісти на запитання шанувальників і ось дехто запитав у виконавиці про те, якою ж мовою вона спілкується поза камерами та соцмережами. 

"Я вже більше і більше спілкуюся українською. Іноді вже навіть сама не помічаю, як перейшла. Радію", -відповіла співачка. 

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також у відповідь на подяку фанів за українськомовний контент, Надя подякувала їм за підтримку. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва проведете декілька благодійних концертів, аби допомогти українцям відновити зруйновані окупантами будинки.

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Дата публікації
Перегляди
1299
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