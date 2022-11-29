Надя Дорофєєва зізналася, що заважає її стосункам з Кацуріним: "Це дуже тисне"

Співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла, з якими труднощами довелося зіткнутися у стосунках з ресторатором Мішею Кацуріним.

У ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua зірка поділилася, що після того, як усі дізналися про її розлучення та новий роман, на неї вилилося чималу хейту та критики. Надмірна увага до особистого життя часом, за словами Наді, дуже тисне на них із Мішею.

"Я ніколи не відчувала такої цікавості до свого особистого життя. Більш того, і не хотіла б відчувати. Насправді це дуже тисне. Ти хочеш просто насолоджуватися тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладалося по кістках", - поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Часом різкі висловлювання та наклепи дійсно ображають співачку, але вона намагається ставитися із розумінням до ситуації.

"Водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття. Просто повинен пройти певний час, щоб усе вляглося", - каже зірка.

Зазначимо, що Надя Дорофєєва також розповіла, як переживає творчі трансформації, та натякнула на новий хіт із Кацуріним. Про це читайте в повному інтерв'ю зі співачкою.

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