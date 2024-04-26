Надя Дорофєєва зізналася, як долає непорозуміння з чоловіком Мішею Кацуріним: "Драма може бути"

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла подробиці стосунків з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Зокрема, Надя зізнається, що серйозні конфлікти з коханим – доволі рідкісне явище у їхній родині. Знаменитість зазначила, що навіть у разі виникнення незначних проблем у стосунках, вони не влаштовують гучних скандалів, а віднаходять компроміси. Так, Дорофєєва постійно спілкується з чоловіком у необхідний момент і таким чином вибудовує здорові стосунки. Як зізнається артистка, це іноді навіть має вигляд драми.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"У нас як таких сварок не буває. Ми можемо спілкуватися, ми не гриземося. Ми спілкуємося, зазвичай це так драматично… Ми так повільно говоримо, якась драма може бути. А так, щоб сильні сварки, то ні. Склянки не били, це не про нас", - відверто поділилася співачка на радіо "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва відсвяткувала свій день народження. З нагоди 34-річчя коханий артистки Міша Кацурін зробив їй коштовний подарунок. До речі, зранку іменинницю привітали і діти ресторатора від ексшлюбу.

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