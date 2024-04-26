Надя Дорофєєва зізналася, як долає непорозуміння з чоловіком Мішею Кацуріним: "Драма може бути"

Співачка відповіла, як часто виникають конфлікти у їхній родині.
Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла подробиці стосунків з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.
Зокрема, Надя зізнається, що серйозні конфлікти з коханим – доволі рідкісне явище у їхній родині. Знаменитість зазначила, що навіть у разі виникнення незначних проблем у стосунках, вони не влаштовують гучних скандалів, а віднаходять компроміси. Так, Дорофєєва постійно спілкується з чоловіком у необхідний момент і таким чином вибудовує здорові стосунки. Як зізнається артистка, це іноді навіть має вигляд драми.
"У нас як таких сварок не буває. Ми можемо спілкуватися, ми не гриземося. Ми спілкуємося, зазвичай це так драматично… Ми так повільно говоримо, якась драма може бути. А так, щоб сильні сварки, то ні. Склянки не били, це не про нас", - відверто поділилася співачка на радіо "Люкс ФМ".
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва відсвяткувала свій день народження. З нагоди 34-річчя коханий артистки Міша Кацурін зробив їй коштовний подарунок. До речі, зранку іменинницю привітали і діти ресторатора від ексшлюбу.
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