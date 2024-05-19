Надя Дорофєєва знялася повністю оголеною у домашній фотосесії у ліжку

Українська співачка Надя Дорофєєва показала спокусливе фото у Мережі.

Так, у фотоблогу Наді з'явилася пікантна світлина, на якій вона постає без одягу у ліжку. На фото зірка споглядає у панорамне вікно та однією рукою прикриває інтимні місця. Щоправда, співачка не стала публікувати повноцінний кадр в Instagram через цензуру, а лише сфотографувала свій телефон з відкритою галереєю.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, виконавиця поділилася романтичним фото з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, який вони зробили у перерві між роботою. Так, на знімку пара ніжно споглядає одне на одного.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До того ж артистка запостила фото з різноманітних локацій і показала, як минають її будні дні.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Моменти", - лаконічно підписала Дорофєєва.

У коментарях прихильники поділилися враженнями від такої підбірки фото:

Побачити голу Надю – виконано

Боже, фотка з Мішею така мила! Які ви котики

Надюша зводить з розуму

Не можу припинити дивитися твої фото

Нагадаємо, нещодавно блогерка Христина Горняк захопила спокусливою фотосесією, яку повторила за Ксенією Мішиною. Зокрема, ексдружина Остапчука попозувала з загадковим чоловіком і заінтригувала фанів новим романом.

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