Надя Дорофєєва знялася повністю оголеною у домашній фотосесії у ліжку

Артистка розбурхала уяву фанів знімком топлес.
Українська співачка Надя Дорофєєва показала спокусливе фото у Мережі.
Так, у фотоблогу Наді з'явилася пікантна світлина, на якій вона постає без одягу у ліжку. На фото зірка споглядає у панорамне вікно та однією рукою прикриває інтимні місця. Щоправда, співачка не стала публікувати повноцінний кадр в Instagram через цензуру, а лише сфотографувала свій телефон з відкритою галереєю.
Окрім того, виконавиця поділилася романтичним фото з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, який вони зробили у перерві між роботою. Так, на знімку пара ніжно споглядає одне на одного.
До того ж артистка запостила фото з різноманітних локацій і показала, як минають її будні дні.
"Моменти", - лаконічно підписала Дорофєєва.
У коментарях прихильники поділилися враженнями від такої підбірки фото:
- Побачити голу Надю – виконано
- Боже, фотка з Мішею така мила! Які ви котики
- Надюша зводить з розуму
- Не можу припинити дивитися твої фото
Нагадаємо, нещодавно блогерка Христина Горняк захопила спокусливою фотосесією, яку повторила за Ксенією Мішиною. Зокрема, ексдружина Остапчука попозувала з загадковим чоловіком і заінтригувала фанів новим романом.
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