Надя Дорофєєва знялася топлес і відверто розповіла про проблеми з гормонами

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої проблеми з гормонами.

У своєму Instagram артистка зізналась, що вже протягом шести років приймає препарат, який допомагає їй нормалізувати тиреотропний гормон (ТТГ). Однак протягом останніх трьох років співачка дивно почувалася. Зокрема, Надя Дорофєєва була ніби втомленою, апатичною, депресивною. За словами артистки, часом вона змушувала себе щось робити. Хоча, як говорить Надя, раніше вона з таким не стикалася.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Чесно зізнаюся, я сиджу на "Еутироксі" вже шість років, але і гадки не мала, що підвищений ТТГ впливає так сильно на стан. Я нарешті зрозуміла, що зі мною відбувалось протягом останніх трьох років. Я зрозуміла, чому я прокидалась втомленою, і далі - мої дні були схожі на битву. Щодня я боролась і вважала себе чи то лінивою, чи то апатичною, чи то депресивною, чи то просто людиною, яка постійно не може виспатися…Щодня я по черзі викреслювала ці варіанти, адже усвідомлювала, що все з цього переліку точно не про мене", - поділилася артистка.

Декілька місяців тому Надя Дорофєєва під час обстеження дізналась, що її рівень ТТГ підвищився, тож артистці підняли дозу препарату, для його нормалізації. Зірка говорить, що нарешті почала почуватися краще. Артистка зізналась, що раніше навіть і не замислювалася, що ТТГ може так впливати на стан. Тож, знаменитість радить обов'язково звертатися до лікаря, коли в організмі відбуваються якісь дивні зміни.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Декілька місяців тому знов мій ТТГ піднявся. Мені підняли дозування "Еутироксу". Я вже як місяць бадьора. Мій ТТГ в нормі…Я не знала, що ТТГ так впливає абсолютно на все. Я, доросла дівчинка, цього не знала. А точніше я просто не звертала на це уваги, яку насправді повинна була звернути…", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше виконавиця alyona alyona розповіла про проблеми зі здоров'ям. Також артистка поділилася, що через те, що вона тривалий час приймала гормони, їй тепер доводиться робити певну процедуру краси.

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